آتشسوزی در ساختمان مسکونی در تهران+ جزئیات
به گزارش تابناک؛ جلال ملکی در این خصوص اظهار کرد: ساعت ۳:۴۲ بامداد امروز شنبه، یک مورد آتشسوزی در یک منزل مسکونی واقع در خیابان شمران نو، میدان ابوذر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: محل حادثه یک ساختمان مسکونی سه طبقه بود که در هر طبقه دو واحد مسکونی، هر کدام به مساحت تقریبی ۷۰ مترمربع قرار داشت. آتشنشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند که یکی از واحدهای طبقه دوم، یعنی طبقه میانی ساختمان، دچار آتشسوزی شده و کاملاً شعلهور است. همچنین دود زیادی طبقه دوم و طبقه سوم را فرا گرفته بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به اینکه حادثه در نیمههای شب رخ داده بود، گفت: ساکنان در زمان وقوع حادثه در حال استراحت بودند. ساکنان طبقه اول بدون مشکل از ساختمان خارج شده بودند، اما تعدادی از افراد در طبقه دوم و سوم به دلیل آتش و دود در داخل واحدها محبوس و گرفتار شده بودند.
ملکی افزود: در همان واحدی که دچار آتشسوزی شده بود، دو مرد که ظاهراً پدر و پسر بودند، گرفتار شده بودند که آتشنشانان همزمان با عملیات اطفای حریق، عملیات نجات آنها را نیز انجام دادند. یکی از این افراد مردی حدود ۷۰ تا ۷۵ ساله و دیگری مردی حدود ۳۵ ساله بود که هر دو از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده و برای دریافت خدمات درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.
وی با بیان اینکه این دو نفر زنده از ساختمان خارج شدند، ادامه داد: آتشنشانان همچنین تعدادی از ساکنان واحد کناری و دو واحد طبقه بالایی را که در میان دود و شرایط ناشی از حریق گرفتار شده بودند، خارج کردند. در مجموع ۱۵ نفر دیگر شامل ۹ زن و ۶ مرد با کمک آتشنشانان به سلامت از ساختمان خارج شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران گفت: در مجموع ۱۷ نفر از ساکنان این ساختمان توسط آتشنشانان نجات پیدا کردند و خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
ملکی با اشاره به سرایت آتش به بخشی از واحد مجاور، اظهار کرد: حریق به بخشی از واحد کناری نیز سرایت کرده بود، اما آتشنشانان از گسترش آتش و شعلهور شدن کامل این واحد جلوگیری کردند و حریق به طور کامل تحت کنترل درآمد.
وی در پایان گفت: عملیات اطفای حریق، نجات و ایمنسازی محل در ساعت ۵ بامداد به پایان رسید.
منبع: ایسنا