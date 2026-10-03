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دو ورزشکار ایرانی از اتهامات در کره جنوبی تبرئه شدند

دو ورزشکار ایرانی پس از ۱۶ ماه طی مراحل قضایی در کره جنوبی، با رأی دادگاه عالی این کشور از اتهامات وارده تبرئه شدند و امروز به تهران بازگشتند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۰۵
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1471 بازدید
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۶
دادگاه کره جنوبی



به گزارش تابناک؛ دو تن از ورزشکاران ایرانی، پس از تحمل ۱۶ ماه دشواری و طی مراحل قضایی، سرانجام با رأی دادگاه عالی جمهوری کره بی‌گناه شناخته شده و از اتهامات وارده تبرئه گردیدند. این دو ورزشکار امروز، یازدهم مهرماه، سئول را به مقصد تهران ترک کردند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول، از نخستین روزهای این پرونده، با جدیت و اهتمام، پیگیر وضعیت و امور این دو ورزشکار بوده و امروز نیز با حضور در فرودگاه، آنان را در بازگشت به میهن بدرقه نمود.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول، صیانت از حقوق، کرامت و منافع ایرانیان مقیم و حاضر در جمهوری کره را از مسئولیت‌های اساسی و ذاتی خود می‌داند و با عزمی راسخ و تمام توان، در مسیر حمایت از هم‌وطنان، تسهیل امور آنان و مساعدت برای رفع موانع و مشکلات تلاش خواهد کرد.

امید است بازگشت این دو ورزشکار عزیز به میهن، پس از ماه‌ها دوری و انتظار، سرآغاز فصل تازه‌ای از آرامش، سربلندی و موفقیت برای آنان باشد.

منبع: مهر

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ورزشکار ایرانی دادگاه عالی کره جنوبی تبرئه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
13
پاسخ
پس از 16 ماه دشواری؟ برگشتند ایران باید تازه محاکمه شوند.آبروی ایرانی را بردند.اینها نمایندگان مردم ایران بودند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
11
پاسخ
این ها ابرو بر هستن طرفداری نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
7
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
1
7
پاسخ
اینها اسم ندارند؟ حالا که بیگناه شناخته شدند، چرا نامشان منتشر نمی شود؟!!
حسنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
6
پاسخ
امیدوارم با پرداخت پول رضایت شاکی را نگرفته باشید؟!؟!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
1
پاسخ
احتمالا دوره محکومیت تموم شده بوده...
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