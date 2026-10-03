تبرئه دو ورزشکار ایرانی در کره جنوبی





به گزارش تابناک؛ دو ورزشکار ایرانی با رأی دادگاه عالی جمهوری کره از اتهامات وارده تبرئه و پس از ۱۶ ماه، امروز یازدهم مهرماه، سئول را به مقصد تهران ترک کردند.

این دو ورزشکار پس از تحمل ۱۶ ماه دشواری و طی مراحل قضایی، سرانجام بی‌گناه شناخته شدند و با پایان روند قضایی، راهی ایران شدند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول، از نخستین روزهای این پرونده، با جدیت و اهتمام، پیگیر وضعیت و امور این دو ورزشکار بوده و امروز نیز با حضور در فرودگاه، آنان را در بازگشت به میهن بدرقه نمود.



سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول، صیانت از حقوق، کرامت و منافع ایرانیان مقیم و حاضر در جمهوری کره را از مسئولیت‌های اساسی و ذاتی خود می‌داند و با عزمی راسخ و تمام توان، در مسیر حمایت از هم‌وطنان، تسهیل امور آنان و مساعدت برای رفع موانع و مشکلات تلاش خواهد کرد.



امید است بازگشت این دو ورزشکار عزیز به میهن، پس از ماه‌ها دوری و انتظار، سرآغاز فصل تازه‌ای از آرامش، سربلندی و موفقیت برای آنان باشد.

منبع: مهر