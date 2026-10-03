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حفاری مشکوک گنج در حریم امامزاده‌یحیی ناکام ماند

دو متهم در جریان حفاری غیرمجاز و مشکوک در یکی از منازل مسکونی منطقه کهنه‌گل ورامین دستگیر شدند. در جریان این عملیات، تجهیزات حفاری کشف و متهمان جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۹۶
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حفاری گنج

به گزارش تابناک؛ محمدرضا تاجیک با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی گزارش فعالیت مشکوک و حفاری غیرمجاز در یکی از منازل مسکونی منطقه کهنه‌گل ورامین، موضوع با هماهنگی دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: عوامل پلیس امنیت فراجا در جنوب‌شرق استان تهران با همکاری یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی ورامین، پس از شناسایی محل و حضور در منطقه، دو نفر از عاملان حفاری غیرمجاز را در حین انجام عملیات دستگیر کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ورامین ادامه داد: متهمان با استفاده از دستگاه فلزیاب و انجام حفاری عمیق و غیرمجاز درصدد دستیابی به اشیای تاریخی و فرهنگی بودند که در جریان این عملیات، ابزار و تجهیزات حفاری نیز کشف و متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع مربوط تحویل شدند.

تاجیک با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و پلیس امنیت در شناسایی و دستگیری عاملان این حفاری گفت: برای افراد دستگیرشده پرونده قضایی تشکیل شده و پیگیری برای شناسایی و دستگیری دیگر عوامل دخیل در این اقدام نیز ادامه دارد.

وی تأکید کرد: حفاری غیرمجاز، تعرض به عرصه و حریم آثار تاریخی و مذهبی و هرگونه تخریب بناهای تاریخی، از خطوط قرمز میراث فرهنگی است و با مواردی از این دست مطابق قانون برخورد خواهد شد.
منبع: ایسنا

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حفاری گنج فلزیاب امامزاده یحیی ورامین
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