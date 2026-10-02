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تیراندازی مرگبار در ایوان+شمار کشته‌ها

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان استان ایلام از وقوع تیراندازی به دنبال اختلاف شخصی‌ و کشته شدن دو نفر در این حادثه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۸۱
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قتل عام

به گزارش تابناک؛ سرهنگ هادی گندمی، فرمانده انتظامی شهرستان ایوان استان ایلام شامگاه جمعه اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی در یکی از محله‌های شهر ایوان، ماموران انتظامی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند. 

 وی افزود: با حضور ماموران انتظامی در محل و انجام بررسی‌های نخستین مشخص شد فردی با مراجعه به درِ منزل‌ مسکونی، با استفاده از سلاح گرم به سمت ساکنان خانه تیراندازی کرده که در این حادثه زن و مرد ساکن خانه جان خود را از دست دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان ادامه داد: ضارب پس از ارتکاب جرم با سلاح اقدام به خودزنی کرد که توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی منتقل شد و برابر اعلام کادر درمان حال عمومی وی مساعد نیست.

گندمی ادامه داد: با هماهنگی مرجع قضایی اجساد جان‌باختگان برای انجام بررسی‌ها به پزشکی قانونی تحویل داده شد و تحقیق پلیس در خصوص علت این حادثه ادامه دارد.

شهر ایوان مرکز این شهرستان در فاصله ۳۵ کیلومتری شمال ایلام واقع است. 
منبع: ایرنا

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