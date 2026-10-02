به گزارش تابناک؛ احمد میدری درباره پرداخت معوقات اردیبهشت‌ماه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری اظهار کرد: معوقات افزایش حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان در شهریورماه پرداخت شد و معوقات اردیبهشت‌ماه نیز برای گروهی در مهر و آبان انجام خواهد شد.

وی افزود: در پایان مهر، حداقل برای یک استان، کیف پول را طراحی می‌کنیم. ویژگی کیف پول این است که پرداخت‌ها چند روز متوالی طول نمی‌کشد و در یک روز مستمری بازنشستگان را پرداخت می‌کنیم. کیف پول برای هر قشری که ایجاد شده، مثلاً برخی صنایع برای کارخانه‌ها یا شرکت‌های بزرگ، حداقل ۵ درصد قدرت خرید آنها افزایش پیدا کرده است. بنابراین امیدواریم با ایجاد کیف پول برای بازنشستگان، قدرت خرید این افراد را ۵ درصد افزایش دهیم.

میدری درباره اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در زمینه بخشودگی جریمه کارفرمایان نیز گفت: بررسی‌ها و آیین‌نامه های آن نوشته شده و جهت نهایی شدن آن را برای همکاران وزارت صنعت فرستاده‌ایم. امیدواریم یکشنبه به هیأت دولت ارسال و در آنجا تصویب شود. در دهه ۸۰ نیز بخشودگی جرایم به صورت صددرصد اجرا شد. این موضوع نیازمند قانون است و ما نیز پیشنهاد کردیم که مثل سال ۸۷، اگر جرائم طی مدت ۲ـ۳ ماه پرداخت شود بتوانیم صددر صد جرایم را ببخشیم و این موضوع یکی از موانع تولید و اشتغال را رفع می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین اقدامی که سازمان تأمین اجتماعی از این هفته اجرایی می‌کند این است که بازگشایی حساب‌ها از طریق یک سامانه متمرکز انجام شود؛ وقتی حساب یک کارفرما بسته می‌شود، باید به کلیه بانک‌هایی که در آنها حساب داشته مراجعه کند تا حسابها باز شود. با بانک مرکزی هماهنگ شده که به صورت متمرکز از سازمان تأمین اجتماعی بتوانیم این حساب‌ها را باز کنیم.

به گفته وی، در سال گذشته حدود یک میلیون حساب بسته شد.

میدری در ادامه از اقدام دیگر سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: مجوز اوراق گام از بانک مرکزی گرفته شده تا بتوانیم ۲۰۰ همت اوراق گام منتشر کنیم.اوراق به این معناست که کارفرمایانی که نتوانسته‌اند بدهی‌شان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، اوراق گام دریافت کنند. اوراق گام نزد بانک رفته و کسانی که در چرخه زنجیره تولید هستند می‌توانند اوراق گام را خریداری کنند، زیرا در پایان شش ماه بانک آنها را نقد خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه بانک زمان محله‌ از رونمایی بانک زمان در روز دوشنبه یا سه‌شنبه در کل تهران خبر داد و گفت: این الگوی جدیدی است که زیرساخت آن یکی از دستاوردهای بزرگی است.

وی درباره نحوه فعالیت بانک زمان محلی توضیح داد: بانک زمان محله به این شکل است که یک فرد خدمتی را به همسایه‌اش می‌دهد، آن فرد به یک کسی دیگر در کوچه بغلی خدمت می‌کند و در محله خدمات انجام می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نرم‌افزار اجرایی بانک زمان این بار توسط وزارت تعاون ساخته شد. این نرم‌افزار کارآمدی لازم را داشت. این کار با یکی از نرم‌افزارهای ملی صورت گرفته است. پیشخوان این کار بخش خصوصی است و ما در بخش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و در نرم‌افزار شرکتی که کالابرگ را پشتیبانی می‌کند، در حکم بانک مرکزی هستیم.

میدری ادامه داد: شرکت کالابرگ نرم‌افزار را تهیه کرده و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تضمین کننده خدمات است.

وی تاکید کرد: می‌توانیم بستر تعاملات محلی را در سطح محله تقویت کرده و خاستگاه تعاونی‌های محله شویم.

میدری افزود: بانک زمان در قانون برنامه هفتم آمده و وزارت رفاه معین اجرایی آن بوده و بستر شکل‌گیری و تقویت آن، که از شعارهای رئیس‌جمهور بوده، از این هفته اجرایی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: در سازمان تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی به‌طور کامل انجام شد. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده و اقشاری که روشن در قانون آمده بودند، اجرایی شده‌اند. بخش‌های مثل وزارت کشور و آموزش و پرورش ابهامات حقوقی داشتند و در برهه‌ای، گروهی از بازنشستگان مشمول رتبه‌بندی نشده بازنشسته شده بودند که این موضوع نارضایتی‌هایی به همراه داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در این راستا با سازمان برنامه صحبت‌هایی صورت گرفت و منابع داده شد و این مورد برای وزارت بهداشت در ماه گذشته اجرایی شد. اقشار خاصی که پراکنده در دستگاه‌های مختلف وجود دارند که حداکثر تا بهمن‌ماه در صندوق کشوری انجام خواهد شد.

منبع: ایسنا