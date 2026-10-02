En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

خبر خوش برای بازنشستگان؛ معوقات واریز می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان پرداخت معوقات اردیبهشت‌ماه بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۷۹
| |
1505 بازدید
معوقات بازنشستگان

به گزارش تابناک؛ احمد میدری درباره پرداخت معوقات اردیبهشت‌ماه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری اظهار کرد: معوقات افزایش حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان در شهریورماه پرداخت شد و معوقات اردیبهشت‌ماه نیز برای گروهی در مهر و آبان انجام خواهد شد.

وی افزود: در پایان مهر، حداقل برای یک استان، کیف پول را طراحی می‌کنیم. ویژگی کیف پول این است که پرداخت‌ها چند روز متوالی طول نمی‌کشد و در یک روز مستمری بازنشستگان را پرداخت می‌کنیم. کیف پول برای هر قشری که ایجاد شده، مثلاً برخی صنایع برای کارخانه‌ها یا شرکت‌های بزرگ، حداقل ۵ درصد قدرت خرید آنها افزایش پیدا کرده است. بنابراین امیدواریم با ایجاد کیف پول برای بازنشستگان، قدرت خرید این افراد را ۵ درصد افزایش دهیم.

میدری درباره اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در زمینه بخشودگی جریمه کارفرمایان نیز گفت: بررسی‌ها و آیین‌نامه های آن نوشته شده و جهت نهایی شدن آن را برای همکاران وزارت صنعت فرستاده‌ایم. امیدواریم یکشنبه به هیأت دولت ارسال و در آنجا تصویب شود. در دهه ۸۰ نیز بخشودگی جرایم به صورت صددرصد اجرا شد. این موضوع نیازمند قانون است و ما نیز پیشنهاد کردیم که مثل سال ۸۷، اگر جرائم طی مدت ۲ـ۳ ماه پرداخت شود بتوانیم صددر صد جرایم را ببخشیم و این موضوع یکی از موانع تولید و اشتغال را رفع می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین اقدامی که سازمان تأمین اجتماعی از این هفته اجرایی می‌کند این است که بازگشایی حساب‌ها از طریق یک سامانه متمرکز انجام شود؛ وقتی حساب یک کارفرما بسته می‌شود، باید به کلیه بانک‌هایی که در آنها حساب داشته مراجعه کند تا حسابها باز شود. با بانک مرکزی هماهنگ شده که به صورت متمرکز از سازمان تأمین اجتماعی بتوانیم این حساب‌ها را باز کنیم.

به گفته وی، در سال گذشته حدود یک میلیون حساب بسته شد.

میدری در ادامه از اقدام دیگر سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: مجوز اوراق گام از بانک مرکزی گرفته شده تا بتوانیم ۲۰۰ همت اوراق گام منتشر کنیم.اوراق به این معناست که کارفرمایانی که نتوانسته‌اند بدهی‌شان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، اوراق گام دریافت کنند. اوراق گام نزد بانک رفته و کسانی که در چرخه زنجیره تولید هستند می‌توانند اوراق گام را خریداری کنند، زیرا در پایان شش ماه بانک آنها را نقد خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه بانک زمان محله‌ از رونمایی بانک زمان در روز دوشنبه یا سه‌شنبه در کل تهران خبر داد و گفت: این الگوی جدیدی است که زیرساخت آن یکی از دستاوردهای بزرگی است.

وی درباره نحوه فعالیت بانک زمان محلی توضیح داد: بانک زمان محله به این شکل است که یک فرد خدمتی را به همسایه‌اش می‌دهد، آن فرد به یک کسی دیگر در کوچه بغلی خدمت می‌کند و در محله خدمات انجام می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نرم‌افزار اجرایی بانک زمان این بار توسط وزارت تعاون ساخته شد. این نرم‌افزار کارآمدی لازم را داشت. این کار با یکی از نرم‌افزارهای ملی صورت گرفته است. پیشخوان این کار بخش خصوصی است و ما در بخش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و در نرم‌افزار شرکتی که کالابرگ را پشتیبانی می‌کند، در حکم بانک مرکزی هستیم.

میدری ادامه داد: شرکت کالابرگ نرم‌افزار را تهیه کرده و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تضمین کننده خدمات است.

وی تاکید کرد: می‌توانیم بستر تعاملات محلی را در سطح محله تقویت کرده و خاستگاه تعاونی‌های محله شویم.

میدری افزود: بانک زمان در قانون برنامه هفتم آمده و وزارت رفاه معین اجرایی آن بوده و بستر شکل‌گیری و تقویت آن، که از شعارهای رئیس‌جمهور بوده، از این هفته اجرایی می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: در سازمان تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی به‌طور کامل انجام شد. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده و اقشاری که روشن در قانون آمده بودند، اجرایی شده‌اند. بخش‌های مثل وزارت کشور و آموزش و پرورش ابهامات حقوقی داشتند و در برهه‌ای، گروهی از بازنشستگان مشمول رتبه‌بندی نشده بازنشسته شده بودند که این موضوع نارضایتی‌هایی به همراه داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در این راستا با سازمان برنامه صحبت‌هایی صورت گرفت و منابع داده شد و این مورد برای وزارت بهداشت در ماه گذشته اجرایی شد. اقشار خاصی که پراکنده در دستگاه‌های مختلف وجود دارند که حداکثر تا بهمن‌ماه در صندوق کشوری انجام خواهد شد.
منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
معوقات بازنشستگان بازنشستگان حقوق دستمزد معوقات مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی وزیر تعاون
عکس: پهپاد شاهد روی دیوار یک سفارتخانه در شهرک غرب!
بچه‌ها این گربهه ایران ماست، مانع این گربهه صداوسیماست! + ویدیو
قفل امنیتی شاپرک باطل شد؛ ماجرا چیست؟!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرداخت بخشی از متناسب‌سازی با حقوق مرداد بازنشستگان
خبر مهم درباره پرداخت حقوق بازنشستگان+ جزئیات
خبری که دل بازنشستگان را می‌لرزاند!
خبر خوب برای بازنشستگان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
دو ویدیو از بازگشت بیژن مرتضوی به ایران
لحظه بوسیدن خاک ایران توسط بیژن مرتضوی
8 ویدیو از تلاش برای ساقط کردن هواپیمای فلای دبی حامل اسرائیلی‌ها
روی آنتن صداوسیما خطاب به نتانیاهو: مادرت فاحشه است
لحظه غرق کردن ناو جنگی آمریکا در رزمایش آمریکا و انگلیس
سوپرانقلابی‌ها: شعار ما عیان است، عزل پزشکیان است!
حسن روحانی: اگر کوه‌های تهران پناهگاه اتمی داشت، چه می‌شد؟
اتفاق شگفت انگیز در جریان انتخاب آیت الله مجتبی خامنه‌ای
جزئیات حضور آیت الله مجتبی خامنه‌ای در خاکسپاری رهبر شهید
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ ماده‌ای ایران/ تهران امروز بررسی می‌کند/ آکسیوس: مذاکرات شکست خورد
بازگشت ورزشکاران متهم به تجاوز به ایران
روایت بهاره رهنما از تاوان جدایی‌اش از پیمان قاسم‌خانی
فواید خوردن انگور ناشتا
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
تصاویر متفاوت از زنان ایرانی در رسانه‌های اسرائیل
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۳ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
سوپر انقلابی‌ها در آزمون سخت حکم رسایی / آنچه برای دیگران تجویز می‌کردید را بپذیرید!  (۵۱ نظر)
توجیه خواهر پژمان جمشیدی درباره رفتارش  (۴۹ نظر)
میثم نیلی سران سه قوه را به «کودتا» متهم کرد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005rPv
tabnak.ir/005rPv