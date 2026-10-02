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قیمت جدید تخم‌مرغ اعلام شد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن از تولید روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تن تخم مرغ در سطح کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۷۷
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قیمت تخم مرغ

به گزارش تابناک؛ حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گفت: همه ساله از ۱۰ شهریور تا اواسط مهرماه در پیک مصرف تخم مرغ هستیم، اما در شرایط کنونی به رغم افزایش مصرف، اما میزان تولید به گونه ای است که تولیدکنندگان نمی توانند تخم مرغ را با قیمت واقعی خود عرضه کنند.

به گفته وی، مازاد تولید در برابر تقاضا موجب شده تا تخم مرغ کمتر از نرخ واقعی خود درب مرغداری عرضه شود، اما اتحادیه با احتساب هزینه تمام شده تولید، نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری برای مهر ماه را ۳۰۴ هزار تومان به وزارت جهاد پیشنهاد داده، درحالیکه متوسط قیمت در یک ماه اخیر ۲۰۵ تا ۲۱۰ هزار تومان است که این امر بیانگر اختلاف ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی قیمت است.

کاشانی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت تمام شده تخم مرغ ناشی از رشد قیمت های جهانی نهاده و پیشنهاد هر کیلو تخم مرغ با نرخ ۳۰۴ هزار تومان درب مرغداری، هر کیلو محصول با احتساب ۲۳ درصد سود بدست مصرف کننده برسد که براین اساس هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است، اما در شرایط کنونی قیمت هر شانه تخم مرغ بر مبنای نرخ درب مرغداری ۵۰۰ تا ۵۲۰ هزار تومان است.
منبع: باشگاه خبرنگاران

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