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دستگیری زوج قاچاقچی با ۳۴ کلت کمری

فرمانده انتظامی استان کرمان از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات تکاوران پلیس در جنوب استان و کشف محموله سلاح جنگی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۵۲
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کشف سلاح

به گزارش تابناک؛ سردار موقوفه‌ئی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: مأموران جان‌برکف یگان تکاوری ۱۱۵ زهکلوت (مستقر در قرارگاه عملیاتی ابوذر) با اشراف اطلاعاتی دقیق، از انتقال محموله‌ای از سلاح‌های جنگی توسط قاچاقچیان به عمق کشور مطلع شده و بلافاصله اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: تکاوران پلیس با استقرار هدفمند در ایستگاه بازرسی پنگ، خودروی سواری پژو ۴۰۵ حامل سلاح را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی متوقف کردند.

 فرمانده انتظامی استان افزود: در بازرسی از این خودرو، ۳۴ قبضه کلت کمری به همراه ۶۸ تیغه خشاب مربوطه کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستگیری ۲ متهم شامل یک مرد و زن در این عملیات و تحویل آنان به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار کامل در برابر مخلان امنیت ایستاده و اجازه نخواهد داد که سوداگران مرگ و قاچاقچیان سلاح، امنیت مردم را به مخاطره بیندازند.
منبع: فارس

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کشف سلاح پلیس سلاح سلاح جنگی فرمانده انتظامی
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