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واکنش رئیس‌جمهور به مدال‌آوری دختران ایران

رییس‌جمهور تاکید کرد: سه طلای دختران ما در دو رشته المپیکی نشان داد هر جا فرصت، برنامه و اعتماد باشد زنان ایران توان ایستادن بر قله‌های جهان را دارند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۹
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رئیس جمهور

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ۴۵ مدال رنگارنگی که ورزش ایران تا امروز در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ کسب کرده، گواهی دیگر بر توانایی جوانان این سرزمین است. سه طلای دختران ما در دو رشته المپیکی روئینگ و تکواندو نیز نشان داد هر جا فرصت، برنامه و اعتماد باشد، زنان ایران توان ایستادن بر قله‌های جهان را دارند.

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رئیس جمهور مسعود پزشکیان ورزش زنان مدال طلای زنان بازی های آسیایی تکواندو روئینگ
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