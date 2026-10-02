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محسن رضایی: ایران واقعیت را رقم می‌زند

دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: پس از شکست‌های پی‌درپی، بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا همچنان بی‌وقفه حرف می‌زند؛ و حالا حرف‌هایش حتی از خیال‌پردازی‌های خودش هم فراتر رفته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۸
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محسن رضایی

به گزارش تابناک؛ محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه اجتماعی اش نوشت: پس از شکست‌های پی‌درپی، بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا همچنان بی‌وقفه حرف می‌زند؛ و حالا حرف‌هایش حتی از خیال‌پردازی‌های خودش هم فراتر رفته است.

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رضایی بیان کرد: می‌توانی هر روز در عالم خیال خود پیروز باشی؛ اما واقعیت را ایران رقم می‌زند؛ با مردمش، سربازانش و موشک‌هایش.

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