محسن رضایی: ایران واقعیت را رقم میزند
دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: پس از شکستهای پیدرپی، بدترین رئیسجمهور تاریخ آمریکا همچنان بیوقفه حرف میزند؛ و حالا حرفهایش حتی از خیالپردازیهای خودش هم فراتر رفته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۴۸| |
403 بازدید
به گزارش تابناک؛ محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه اجتماعی اش نوشت: پس از شکستهای پیدرپی، بدترین رئیسجمهور تاریخ آمریکا همچنان بیوقفه حرف میزند؛ و حالا حرفهایش حتی از خیالپردازیهای خودش هم فراتر رفته است.
بیشتر بخوانید
محسن رضایی: باید در رفتار دیپلماتیک ایران اصلاحاتی انجام شود
رضایی بیان کرد: میتوانی هر روز در عالم خیال خود پیروز باشی؛ اما واقعیت را ایران رقم میزند؛ با مردمش، سربازانش و موشکهایش.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟