دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت: پس از شکست‌های پی‌درپی، بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا همچنان بی‌وقفه حرف می‌زند؛ و حالا حرف‌هایش حتی از خیال‌پردازی‌های خودش هم فراتر رفته است.

به گزارش تابناک؛ محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه اجتماعی اش نوشت: پس از شکست‌های پی‌درپی، بدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا همچنان بی‌وقفه حرف می‌زند؛ و حالا حرف‌هایش حتی از خیال‌پردازی‌های خودش هم فراتر رفته است.

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رضایی بیان کرد: می‌توانی هر روز در عالم خیال خود پیروز باشی؛ اما واقعیت را ایران رقم می‌زند؛ با مردمش، سربازانش و موشک‌هایش.