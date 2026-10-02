کاروان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های آسیایی ناگویا سه مدال طلای دیگر به دست آورد؛ محمد نخودی، امیرحسین زارع و ساغر مرادی روی سکوی نخست ایستادند تا شمار طلا‌های ایران به ۱۵ مدال برسد.

هت‌تریک طلایی ایران در ناگویا؛ نخودی، زارع و مرادی قهرمان شدند

به گزارش تابناک، نمایندگان ایران در سیزدهمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در هشت رشته به رقابت پرداختند که حاصل آن سه مدال طلا بود.

در کشتی آزاد، محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم پس از عبور از رقبای خود، در فینال مقابل «هایتو ایشیگورا» از ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر ۶ به پیروزی رسید و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد.

امیرحسین زارع نیز در وزن ۱۲۵ کیلوگرم روزی درخشان داشت. او پس از پیروزی‌های قاطع در مراحل قبلی، در فینال برابر «هو هیر دون» از چین با نتیجه ۱۲ بر ۲ به برتری رسید و دومین طلای کشتی آزاد ایران در این روز را به دست آورد.

اما سومین طلای ایران در تکواندو رقم خورد. ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم پس از شکست حریفانی از قرقیزستان و چین تایپه، در فینال مقابل «اوزودا سوبیرجونووا» از ازبکستان به پیروزی رسید و قهرمان شد. این مدال، نخستین طلای تاریخ تکواندوی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی پس از ۲۴ سال حضور دختران ایرانی در این رقابت‌هاست.

والیبال در فینال

تیم ملی والیبال ایران نیز با پیروزی قاطع مقابل پاکستان به فینال رسید. شاگردان روبرتو پیاتزا در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۱ پاکستان را شکست دادند.

واترپلو در انتظار برنز

تیم ملی واترپلو ایران در نیمه‌نهایی مقابل ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۲۶ بر ۱۲ شکست خورد. ملی‌پوشان ایران روز شنبه در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز به مصاف چین می‌روند.

پایان کار پدل ایران در نیمه‌نهایی

در پدل، دو تیم دوبل ایران از رسیدن به فینال بازماندند. آریا روغنی و حامی گلستان برابر تیم قطر ۲ بر صفر شکست خوردند و فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی نیز با شکست ۲ بر یک مقابل مالزی از صعود به فینال بازماندند. به این ترتیب، دو تیم ایرانی برای کسب مدال برنز در دیدارهای رده‌بندی به میدان خواهند رفت.

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تیراندازی با کمان بدون مدال

تیم ریکرو مردان ایران با ترکیب محمدحسین گلشنی، صادق اشرفی و رضا شبانی در نیمه‌نهایی مقابل هند ۶ بر صفر شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت. این تیم در مسابقه برای مدال برنز نیز برابر چین تایپه با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و دستش از مدال کوتاه ماند.

کشتی؛ پنجم شدن ابراهیم‌زاده

عباس ابراهیم‌زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نمایندگان سریلانکا و افغانستان، در یک‌چهارم نهایی برابر «سوجیت» از هند شکست خورد و راهی جدول شانس مجدد شد. او پس از پیروزی مقابل حریف افغانستانی، در دیدار رده‌بندی مقابل «کوتارو کیوکا» از ژاپن با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

جودو بدون مدال

مریم بربط در وزن ۷۸- کیلوگرم پس از دو پیروزی با ایپون به نیمه‌نهایی رسید، اما برابر نماینده ژاپن شکست خورد. او در دیدار رده‌بندی نیز مقابل نماینده قزاقستان مغلوب شد و از کسب مدال بازماند.

امیرعباس چوپان نیز در وزن ۹۰- کیلوگرم پس از شکست در یک‌چهارم نهایی به جدول شانس مجدد رفت و با پیروزی در این مرحله به دیدار رده‌بندی رسید، اما برابر نماینده کره جنوبی شکست خورد و از کسب برنز بازماند.

حذف چند تکواندوکار ایران

در تکواندو، امیرسینا بختیاری در وزن ۸۰- کیلوگرم با شکست برابر نماینده چین از دور مسابقات کنار رفت. ابوالفضل زندی نیز پس از پیروزی در مبارزه نخست، در یک‌چهارم نهایی برابر نماینده قزاقستان شکست خورد.

ساینا کریمی در وزن ۴۹- کیلوگرم پس از عبور از نماینده هنگ‌کنگ، برابر نماینده ژاپن شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها بازماند. او در جریان مبارزه دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه پا شد.

پایان کار طاهرخانی در جوجیتسو

پوریا طاهرخانی در وزن ۹۴- کیلوگرم پس از چند پیروزی متوالی به نیمه‌نهایی رسید، اما برابر «پارک سونگ هو» از کره جنوبی شکست خورد. او در دیدار رده‌بندی نیز مقابل «هی دونگ کیم» دیگر نماینده کره جنوبی با نتیجه ۵ بر ۲ شکست خورد و از کسب مدال بازماند.

جدول مدال‌های ایران

کاروان ایران در پایان روز سیزدهم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، ۱۵ مدال طلا، ۱۷ نقره و ۱۳ برنز به دست آورده و با مجموع ۴۵ مدال به کار خود در این روز پایان داد.