۲ طلا، یک نقره و ۳ برنز برای ایران در روز دهم

روز دهم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ با کسب ۲ طلا، یک نقره و ۳ برنز برای کاروان ایران به پایان رسید.

به گزارش تابناک، نمایندگان کشورمان امروز (سه‌شنبه ۷ مهر) در دهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا در رشته‌های مختلف به رقابت پرداختند.

در مسابقات امروز علی داوودی در وزنه برداری و مجید وحید بریمانلو در کوراش طلا گرفتند، علی امیریان در دوومیدانی مدال نقره را به گردن آویخت و مهسا بهشتی در وزنه برداری، فاطمه برمکی در کوراش و امیر اسماعیلی در بوکس به مدال برنز رسیدند.

نتایج کامل ورزشکاران ایران در روز دهم بازی‌های آسیایی در زیر آمده است:

* دوومیدانی

علی امیریان در فینال دوی ۸۰۰ متر به حریفانش رقابت کرد و با ثبت زمان ۱:۴۵.۱۰ دقیقه به مقام نایب قهرمانی رسید و صاحب مدال نقره شد.

* والیبال

تیم ملی والیبال مردان ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی، مقابل تیم اندونزی قرار گرفت و در جدال با این حریف ۳ بر ۲ پیروز شد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در گیم‌های اول و دوم غافلگیر شدند و با نتابج ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ شکست خوردند، اما در گیم‌های سوم و چهارم جبران کردند و با نتایج ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۹ به برتری رسیدند. در گیم پنجم دو تیم برابر جلو می‌رفتند، اما تیم ایران در امتیازات پایانی عملکرد بهتری داشت و ۱۷ بر ۱۵ به پیروز رسید تا برنده این دیدار باشد.

تیم کشورمان که پیش از این تیم‌های قرقیزستان و تایلند را شکست داده بود، با کسب سومین برد پیاپی به عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله بعدی شد.

* واترپلو

تیم ملی واترپلوی ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف هنگ‌کنگ رفت و این تیم را با نتیجه ۲۱ بر ۱۲ شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

تیم کشورمان در کوارتر‌های اول (۴ بر یک)، دوم (۶ بر ۳) و چهارم (۶ بر ۳) پیروز شد و نتیجه کوارتر سوم (۵-۵) مساوی شد.

تیم کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف ژاپن خواهد رفت.

* بوکس

امیر اسماعیلی بوکسور وزن ۹۰+ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف «جهانگیر زوکروف» از ازبکستان رفت و با قبول شکست مقابل این حریف از صعود به فینال باز ماند و مدال برنز را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

این مبارزه در راند دوم و پس از مصدومیت اسماعیلی از ناحیه ابرو متوقف شد و داوران اجازه ادامه مبارزه را به نماینده کشورمان ندادند تا اسماعیلی با کسب مدال برنز به کار خود در این دوره از بازی‌های آسیایی پایان دهد.

* تنیس

تیم میکس ایران با ترکیب ماندگار فرزامی و علی یزدانی، مقابل تیم چین تایپه قرار گرفت و با قبول شکست ۲ بر صفر (۶ بر یک و ۶ بر ۲) از صعود به مرحله دوم باز ماند.

این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع چین تایپه با نتایج ۱-۶ و ۲-۶ به پایان رسید. زوج ایران گیم نخست مسابقه را برد، اما شش گیم بعدی را واگذار کرد. در ست دوم نیز پس از تساوی ۱–۱، چین‌تایپه پیش افتاد و بازی را به سود خود پایان داد.

تیم دونفره دختران تنیس ایران با ترکیب مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی، در دور اول برابر تیم مغولستان به میدان رفت و در دو ست متوالی با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر صفر به پیروزی رسید.

کسری رحمانی، تنیسور ایران، در نخستین بازی خود در بخش انفرادی برابر «تیموفی اسکاتوف» از قزاقستان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از جدول مسابقات کنار رفت.

رحمانی ست نخست را ۶ بر ۲ برد، اما دو ست بعدی را با نتایج ۳ بر ۶ و ۳ بر ۶ واگذار کرد.

* شیرجه

سام واژیر در مرحله مقدماتی شیرجه سه‌متر مردان با کسب ۳۴۳.۳۰ امتیاز در جایگاه نهم قرار گرفت و به فینال این ماده راه یافت. محمد مقدسی دیگر نماینده ایران در این رقابت، با ثبت ۲۳۸.۸۵ امتیاز در رده شانزدهم ایستاد و از صعود به فینال بازماند.

در مرحله فینال نیز سام واژیر با ثبت امتیاز ۳۴۵.۶۵ در جایگاه دهم قرار گرفت.

فینال شیرجه سه‌متر مردان امروز سه‌شنبه ۹ مهر در مرکز آبی توکیو (Tokyo Aquatics Centre) برگزار خواهد شد.

* پدل

تیم دونفره مردان ایران با ترکیب فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی در مرحله دوم به مصاف تیم کویت رفت و ۲ بر صفر (۶ بر ۴ و ۶ بر ۳) این حریف را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد. تیم کشورمان در این مرحله باید با ژاپن دیدار کند.

تیم دو نفره بانوان ایران با ترکیب صحابه فرد و زهرا کهریزی مقابل تیم قطر به میدان رفتند و با برتری ۶ بر صفر در دو سِت متوالی، مقتدرانه راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شدند.

* تیراندازی

محمد بیرانوند در راند پنجم از مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ (اهداف پروازی) آقایان با کسب ۱۱۵ امتیاز، جایگاه چهاردهم را به دست آورد و از صعود به فینال باز ماند. بیرانوند در راند اول ۲۲ امتیاز، در راند دوم ۲۴ امتیاز، در راند‌های سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز و در راند پنجم ۲۴ امتیاز کسب کرد.

مرضیه پرورش‌نیا در آخرین روز از مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ (اهداف پروازی) بانوان در خط آتش ایستاد. او در راند پنجم با ثبت ۲۲ امتیاز و کسب مجموع ۱۰۸ امتیاز، به کار خود در بخش انفرادی پایان داد. پرورش‌نیا در راند اول ۱۹ امتیاز، در راند دوم ۲۱ امتیاز، در راند‌های سوم و چهارم به ترتیب ۲۳ و ۲۳ امتیاز و راند پنجم ۲۲ امتیاز به دست آورد تا در جمع ۲۷ تیرانداز، در جایگاه سیزدهم بایستد و به فینال صعود نکند.

* اسکواش

تیم ملی بانوان کشورمان با ترکیب فرشته اقتداری، نجمه بوشهری‌زاده و نرگس سلطانی مقابل هند حاضر شد. سلطانی در مسابقه اول بعد از باخت ۱۱ بر ۵ گیم اول، در شرایطی که با نتیجه ۳ بر صفر در گیم دوم عقب بود، به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست به بازی ادامه بدهد و مقابل «کانا تانوی» بازنده شد. اقتداری برابر «آناهات سینگ» قرار گرفت که گیم اول را ۱۱ بر ۵، گیم دوم را ۱۱ بر ۴ و گیم سوم را ۱۱ بر ۷ واگذار کرد. بوشهری‌زاده نیز مقابل «جوشنا چیتاپا» قرار گرفت که گیم اول را ۱۱ بر یک، گیم دوم را ۱۱ بر ۳ و سوم را ۱۰ بر ۹ باخت تا اسکواش تیمی بانوان ایران ۳ بر صفر مقابل هند شکست بخورد.

* وزنه‌برداری

علی داوودی ملی‌پوش دسته ۱۱۰+ کیلوگرم ایران در کنار ورزشکارانی از بحرین، عراق، کره جنوبی و چین تایپه به روی تخته رفت.

داوودی که در دوره گذشته بازی‌های آسیایی به مدال نقره رسیده بود، کار خود در حرکت یک‌ضرب را با انتخاب وزنه ۱۹۷ کیلوگرمی آغاز کرد و در مهار آن موفق بود. او در تلاش‌های دوم و سوم نیز عملکرد موفقی داشت و وزنه‌های ۲۰۲ و ۲۰۶ کیلوگرمی را بالای سر نگه داشت تا با رکورد ۲۰۶ کیلوگرم به کار خود در یک‌ضرب پایان بدهد.

داوودی در نخستین تلاش خود در حرکت دوضرب موفق به مهار وزنه ۲۴۲ کیلوگرمی شد و در تلاش دوم نیز وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی را بالای سر برد تا با رکورد مجموع ۴۶۶ کیلوگرم صاحب مدال طلا شود.

علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال باز ماند. او در یک‌ضرب ابتدا وزنه ۱۸۰ کیلوگرمی را مهار کرد، اما دو بار پیاپی مقابل وزنه ۱۸۵ کیلوگرمی ناکام ماند.

نصیری در دوضرب کار خود را با مهار وزنه ۲۲۳ کیلوگرمی آغاز کرد، اما در تلاش دوم و سوم مقابل وزنه ۲۳۱ کیلوگرمی ناکام بود و در مجموع با رکورد ۴۰۳ کیلوگرم در رده چهارم ایستاد و موفق به کسب مدال نشد.

مهسا بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم بانوان روی تخته رفت و در حرکت یک‌ضرب موفق شد با مهار وزنه ۱۱۳ کیلوگرمی، در این حرکت در رده چهارم قرار بگیرد. نماینده کشورمان در حرکت دوضرب نتوانست وزنه ۱۴۱ کیلوگرمی را بالای سر ببرد، اما وزنه ۱۴۶ کیلوگرمی را مهار کرد تا با همین وزنه، مدال برنز را به دست بیاورد. بهشتی در ادامه در مهار وزنه ۱۴۹ کیلوگرم نیز ناکام بود. پیش‌تر ریحانه کریمی در دسته ۷۷ کیلوگرم بانوان به مدال برنز دست یافته بود.

* والیبال ساحلی

تیم ملی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی در دور یک‌هشتم نهایی مقابل قزاقستان به میدان رفت و با شکست ۲ بر یک در این مسابقه، از دور رقابت‌ها حذف شد. تیم کشورمان سِت نخست را با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ واگذار کرد و سِت دوم را ۲۱ بر ۱۸ برد. در سِت سوم نیز قزاقستان با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ به پیروزی رسید.

دومین تیم ایران با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در مرحله حذفی مقابل ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. ملی‌پوشان ایران در سِت نخست با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ مقابل ژاپن شکست خوردند، اما در سِت دوم با نتیجه ۲۱ بر ۱۷ به برتری رسیدند تا کار به سِت سرنوشت‌ساز سوم کشیده شود. تیم ایران در سِت سوم با ارائه نمایشی برتر با نتیجه ۱۵ بر ۸ مقابل ژاپن به پیروزی رسید تا در مجموع با نتیجه ۲ بر یک از سد میزبان عبور کند.

* کوراش

فاطمه برمکی در وزن ۸۷+ کیلوگرم بانوان پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل «یاچونگ یان» از چین تایپه به برتری رسید و به دیدار نیمه‌نهایی صعود کرد.

برمکی در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۸۷+ کیلوگرم به مصاف شی لیو لی‌لینگ از چین تایپه رفت و با شکست ۵ بر صفر (یامباش - نصف ضربه فنی) از راهیابی به دیدار نهایی بازماند و به مدال برنز دست یافت.

مجید وحید بریمانلو در رقابت‌های وزن ۶۶- کیلوگرم که با حضور ۱۸ ورزشکار برگزار می‌شود، کار خود در این مسابقات را با استراحت در دور نخست آغاز کرد. بریمانلو در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش - نصف ضربه فنی) از سد اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان گذشت و در یک‌چهارم نهایی، به مصاف رحیم‌الله نجمی از افغانستان رفت. او با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال - ضربه فنی) به برتری رسید.

بریمانلو در دیدار نیمه‌نهایی وزن ۶۶- کیلوگرم به مصاف کوبانیچ‌بک آی‌بک اولو از قرقیزستان رفت و با برتری ۳ بر صفر به دیدار نهایی صعود کرد.

ملی‌پوش کوراش ایران در مبارزه نهایی مقابل «یاسین بوبوکالونوف» از تاجیکستان قرار گرفت و به برتری یک بر صفر رسید تا با کسب مقام قهرمانی، صاحب مدال طلا شود و نهمین طلایی ایران لقب بگیرد.

بریمانلو در دوره گذشته موفق به کسب مدال نقره در بازی‌های آسیایی هانگژو شده بود.

مریم پیمانی در گام نخست از رقابت‌های وزن ۸۷+ کیلوگرم بانوان، با گِگِن گانبولد از مغولستان رقابت کرد و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش - نصف ضربه فنی) شکست خورد تا از دور مسابقات کنار برود.

* تیراندازی با کمان

مبینا فلاح ملی‌پوش ریکرو کشورمان، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی رقابت‌های ریکرو انفرادی زنان با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل اوتا فوکو از ژاپن به پیروزی رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

فلاح در این مرحله به مصاف «نانامی آساکونو» رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کماندار ژاپنی شد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.

رضا شبانی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی ریکرو مردان، مقابل فونوهاشی از ژاپن با نتیجه ۶ بر ۲ به برتری رسید و راهی دور یک‌هشتم نهایی شد. شبانی در این مرحله به مصاف «لی وو سوک» از کره جنوبی رفت و پس از تساوی ۵ - ۵، در تیر طلایی مغلوب کماندار کره‌ای شد تا از صعود به یک‌چهارم نهایی بازبماند.

همچنین محمد حسین گلشنی اصل، دیگر نماینده ایران در یک‌شانزدهم نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل کماندار اهل کشور بوتان شکست خورد و از ادامه رقابت کنار رفت.

* بادبانی

روز چهارم مسابقات بادبانی به دلیل بارش بی وقفه باران و عدم وزش باد برگزار نشد. این مسابقات تنها در یک کلاس برگزار شد، اما هیچ مسابقه‌ای در کلاس ILCA۷ که تنها نماینده کشورمان شهاب خاتم در آن حضور دارد برگزار نشد. تا این لحظه شهاب خاتم در رده هفدهم قرار دارد و در روز‌های آینده در صورت مهیا شدن شرایط مسابقات باید به مصاف حریفان برود.