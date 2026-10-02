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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا

اولین طلای تکواندوی ایران به نام ساغر مرادی

ساغر مرادی به مدال طلای وزن منهای ۶۷ کیلوگرم تکواندو بانوان بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا دست یافت.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۳۵
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تکواندو

به گزارش تابناک؛ وی در مسابقات امروز بعد از استراحت در دور نخست و سپس شکست حریفانی از کشور‌های قرقیزستان و چین تایپه به فینال راه یافت تا در مسابقه نهایی با هوگوی آبی مقابل اوزودا از ازبکستان قرار گیرد.

نماینده ازبکستان با غلبه بر حریفی از کره جنوبی به فینال راه یافته بود.

ساغر مرادی در مبارزه برابر حریف قدرتمند ازبکستانی راند اول را برد و در راند دوم نیز با نتیجه ۱۶ بر۱۱ حریف را شکست داد تا در نهایت پیروز این میدان و اولین طلایی تکواندو ایران باشد

در این وزن ۱۵ تکواندو کار حضور داشتند و نمایندگان کره جنوبی و چین تایپه مدال برنز گرفتند.

گفتنی است:در مبارزات امروز امیر سینا بختیاری در وزن منهای ۸۰ باشکست برابر نماینده چین از دور رقابت‌ها حذف شد. ابوالفضل زندی نیز بعد از برد نماینده تاجیک در دور دوم در وزن منهای ۵۸ به حریف قزاقی باخت و ساینا کریمی هم بعد از برد برابر نماینده هنگ‌کنگ در وزن منهای ۴۹ کیلوگرم در حالیکه در راند سوم برابر نماینده ژاپن جلو بود بشدت آسیب دید و به رغم تلاشی که کرد تا بتواند به مسابقه ادامه دهد، شدت آسیب دیدگی اجازه نداد ادامه دهد و از دور رقابت‌ها با نتیجه ۲ بر یک کنار رفت.

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تکواندو مسابقات آسیایی ناگویا ساغر مرادی مدال طلا
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