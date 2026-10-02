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معرفی ۱۱ اثر راه‌یافته به مسابقه بلند بین‌الملل جشنواره فیلم کودک

۱۱ اثر به بخش فیلم‌های بلند بین‌الملل سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان راه یافتند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۲۸
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جشنواره

به گزارش تابناک؛ آثار این بخش شامل فیلم‌هایی از سوئد، دانمارک، نروژ، کرواسی، اسلواکی، سنگاپور، اسلوونی، لتونی، صربستان، مصر، روسیه، هند و ایران است.

 

آثار این بخش عبارت‌اند از:

 

۱. «بامزی و راز‌های دریا» به کارگردانی کریستین ریِلتی نیوس از سوئد

 

۲. «عروس چشمه» به کارگردانی فریدون نجفی از ایران

 

۳. «دانته» به کارگردانی لیندا هامبک از سوئد، دانمارک و نروژ

 

۴. «شگفت‌انگیز» به کارگردانی مارینا آندری هشکوپ و واندا رایمانووا از کرواسی، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و صربستان

 

۵. «نگهبانان خورشید» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی از ایران

 

۶. «تولدت مبارک» به کارگردانی سارا گوهر از مصر

 

۷. «شوتینگا» به کارگردانی آرش معیریان از ایران

 

۸. «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری از ایران

 

۹. «مامبو جامبو» به کارگردانی کارستن کییلریش و استین ماری بوهل از دانمارک

 

۱۰. «دوست وحشی من: بازگشت به خانه» به کارگردانی آنا کورباتووا از روسیه

 

۱۱. «قهرمان نیست» به کارگردانی ریما داس از هند و سنگاپور

 

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.

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جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان سینما فیلم
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