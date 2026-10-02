کارمند وزارت انرژی آمریکا به ادعای حمایت از انصارالله یمن بازداشت شد

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک مهندس برق وزارت انرژی این کشور به اتهام حمایت از انصارالله یمن از جمله از طریق خرید مواد لازم برای ساخت مواد منفجره دست‌ساز و پهپاد و همچنین سفر به یمن بازداشت شده است.

به گزارش تابناک، «اشتون حامد العبودی» ۵۱ ساله و ساکن شهر ریچلند در ایالت واشنگتن توسط اف بی آی بازداشت شد و قرار است امروز (جمعه) برای نخستین بار در دادگاه حاضر شود.

به نقل از شبکه خبری فاکس نیوز، اف‌بی‌آی مدعی شد: هدف العبودی کمک به انصارالله یمن برای ارتقای توانمندی‌های ارتباطی‌شان بوده و او سپتامبر گذشته به یمن سفر کرده است.

به ادعای مقامات، این کارمند وزارت انرژی آمریکا پس از بازگشت به ایالات متحده به ماموران گمرک و حفاظت مرزی گفت که از سفری کاری در عمان بازمی‌گردد و بخشی از یک ماموریت دولت آمریکا برای بازرسی سامانه‌های دفاع موشکی بوده است. اما بر اساس استشهادنامه اف‌بی‌آی، بازرسان با سرپرست العبودی گفت‌و‌گو کردند و او اظهار داشت که هیچ اطلاعی از هیچ‌گونه سفر خارجی یا برنامه بازرسی موشکی وزارت انرژی که العبودی برای آن مامور شده باشد، ندارد.

در این استشهادنامه ادعا شده است که مکالمات این کارمند وزارت انرژی آمریکا با منابع اطلاعاتی اف‌بی‌آی ضبط شده است؛ او در این گفت‌و‌گو‌ها گفته بود که باید به‌صورت قاچاقی وارد یمن شده و از آن خارج می‌شده و امیدوار بوده که برای برقراری ارتباطاتی در سطح دولتی، خود را به پایتخت آن کشور برساند. اف‌بی‌آی اعلام کرد که او در نهایت موفق نشد به صنعا برسد.

اف‌بی‌آی می‌گوید تحقیقات درباره العبودی پس از آن آغاز شد که مشخص گردید او مواد شیمیایی اولیه‌ای را که معمولا در ساخت بمب‌های دست‌ساز کاربرد دارند از جمله استون و سدیم بی‌سولفات و همچنین قطعاتی برای ساخت پهپاد خریداری کرده است.

به ادعای اف‌بی‌آی، او در جریان تحقیقات با چندین خبرچین ارتباط برقرار کرده و در زمینه تجهیزات مخابراتی، مشاوره و کمک ارائه داده است.

منبع: ایسنا