ترامپ به التماس افتاد
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره هشدار داد در صورت بازگشت دموکراتها به کنترل کنگره، آنها برای سومین بار روند استیضاح او را دنبال خواهند کرد.
به گزارش بلومبرگ، ترامپ روز پنجشنبه در جریان سفر انتخاباتی خود به ایالتهای تگزاس و اوکلاهما، از هواداران جمهوریخواه خواست اهمیت انتخابات میاندورهای ماه آینده را جدی بگیرند و گفت نتیجه این انتخابات میتواند مستقیماً بر آینده سیاسی او تأثیر بگذارد.
ترامپ خطاب به هوادارانش گفت: «لطفاً تصور کنید که من نامزد انتخابات هستم، چون واقعاً در برگه رأی قرار دارم. اگر پیروز نشویم، آنها در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد.»
او در ادامه با اشاره به دو استیضاح پیشین خود گفت: «من در شکست دادن آنها در استیضاح خیلی خوب شدهام.»
ترامپ این اظهارات را در حالی مطرح کرد که انتخابات میاندورهای نوامبر در شرایطی برگزار میشود که برخی رقابتهای سنا و فرمانداری در ایالتهایی مانند تگزاس و اوکلاهما، که ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری گذشته با فاصله قابل توجهی در آنها پیروز شده بود، اکنون رقابتیتر شدهاند.
رئیسجمهور آمریکا با طرح احتمال استیضاح خود در صورت پیروزی دموکراتها، تلاش دارد اهمیت انتخابات پیشرو برای جمهوریخواهان و ضرورت مشارکت حامیان این حزب را برجسته کند.
این اظهارات ترامپ در حالیست که بسیاری از جمهوریخواهان حاضر در انتخابات تلاش میکنند به دلیل عملکرد ترامپ از نام او فاصله بگیرند. کاهش محبوبیت ترامپ، نارضایتیهای اقتصادی، چالشهای سیاست مهاجرتی و پیامدهای جنگ با ایران، موقعیت حزب حاکم را با ابهام مواجه کرده است. بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند، این انتخابات علاوهبر تعیین توازن قدرت در کنگره، میتواند به معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت ترامپ تبدیل شود.
ترامپ در بخشی دیگر از این سخنرانیهای انتخاباتی به مساله ایران نیز اشاره کرد و مدعی شد، ایران میخواهد به توافق برسد. شاید توافق کنیم و شاید هم نکنیم، چون اگر قرار نیست به آن پایبند بمانند، اصلاً توافق نکنیم؛ بیایید کار را تمام کنیم!
منبع: فارس