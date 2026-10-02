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تیر نتانیاهو به سنگ خورد

درحالی‌که مسئولان رژیم صهیونیستی روایت جدیدی از حادثه پرواز امارات به سرزمین‌های اشغالی ارائه می‌کنند، اطلاعات به‌دست‌آمده از نقش بر آب‌شدن نقشه آنها برای ایران خبر می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۱۵
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نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو در مورد حادثه پرواز دبی به تل‌آویو گفته مسافری که شغلش لوله‌کشی بوده، جان مسافران را نجات داده. این فرد عاشق مستندات هواپیماربایی و حادثه‌های هوایی بوده و این موضوع بهش کمک کرده تا مسافران را نجات بده..

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو در مورد حادثه پرواز دبی به تل‌آویو گفته مسافری که شغلش لوله‌کشی بوده، جان مسافران را نجات داده. این فرد عاشق مستندات هواپیماربایی و حادثه‌های هوایی بوده و این موضوع بهش کمک کرده تا مسافران را نجات بده.

خلبان آمریکایی که در جنگ رمضان داخل خاک ایران سقوط کرده بود، گفته بود با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت به زمین خورده و بعد از یک کوه ۲۰۰۰ متری بالا رفته تا به نیرو‌های آمریکایی برای نجاتش گِرا بدهد. چند روز پیش هم نتانیاهو مخفیانه به امارات سفر کرده.

حالا نهاد‌های امنیتی ایران، این عملیات را گزینه مطرح‌شده از سوی موساد برای ارائه به نخست‌وزیر عنوان کردند. هدف آنها احتمالا ایجاد یک حادثه جمعی ۱۷۰ نفری با روش پرچم دروغین و فراهم کردن زمینه برای نسبت دادن مسئولیت آن به ایران بوده است. 

 

منبع: فارس

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