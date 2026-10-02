ماجرای پیام وزیر خارجه قطر به عراقچی

به گزارش تابناک، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درگذشت خواهر وی را تسلیت گفت.

نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این تماس، ضمن ابراز همدردی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خاندان محترم عراقچی، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.