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ماجرای پیام وزیر خارجه قطر به عراقچی

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با عراقچی، درگذشت خواهرش را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۱۱
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پیام ویژه وزیر خارجه قطر به عراقچی / ماجرا چه بود؟

به گزارش تابناک، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درگذشت خواهر وی را تسلیت گفت.

نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این تماس، ضمن ابراز همدردی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خاندان محترم عراقچی، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

 

 
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سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه قطر
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