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کد خبر: ۱۳۹۶۹۰۵
بازدید: ۷۰۴

عکس: بزرگداشت فرماندهان جبهه مقاومت

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد فرماندهان شهید جبهه مقاومت، با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و جمعی از خانواده‌های شهدا در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

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برچسب‌ها:
اسماعیل قاآنی سپاه قدس جبهه مقاومت عکس عکس خبری قاسم سلیمانی شهید شهادت
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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