عکس: بزرگداشت فرماندهان جبهه مقاومت
مراسم بزرگداشت دومین سالگرد فرماندهان شهید جبهه مقاومت، با حضور سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و جمعی از خانوادههای شهدا در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار شد.
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