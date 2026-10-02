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استقرار ۲ سامانه پاتریوت در عربستان و قطر

دو مقام آمریکایی و یک منبع منطقه‌ای اعلام کردند ارتش آمریکا دو سامانه موشکی پاتریوت اضافی را در عربستان و قطر مستقر کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۰۳
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سامانه

به گزارش تابناک، یک سامانه ماه گذشته برای محافظت از یک تاسیسات نفتی کلیدی به عربستان و دیگری برای دفاع از یک تاسیسات گاز طبیعی به قطر اعزام شد.

 

به نقل از پایگاه خبری آکسیوس، این استقرار‌ها در حالی صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باز لاف حمله به ایران را زده است.

 

آکسیوس همچنین مدعی شد که واشنگتن برای استفاده از حریم هوایی عربستان برای عملیات‌های جدید علیه ایران به اجازه ریاض نیاز دارد، اما بعید است عربستان بدون تضمین محافظت از تاسیسات نفتی خود موافقت کند.

 

استقرار این سامانه‌های دفاع هوایی در حالی انجام شده که اخباری مبنی بر جابه‌جایی ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت از سن‌دیه‌گو و احتمال حضورش در منطقه منتشر شده است.

 

مقامات هنوز مشخص نکرده‌اند که آیا این ناو جایگزین یک ناوگان موجود خواهد شد یا حضور ایالات متحده را به سه گروه ضربت افزایش خواهد داد.

 

منبع: ایسنا

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