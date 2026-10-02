ماجرای کذب ورود عامل انتحاری به مسجدالحرام
طبق بررسیها، ویدئویی تحت عنوان ورود عامل انتحاری به مسجدالحرام قدیمی و مربوط به واقعه دیگری است.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۰۰| |
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به گزارش تابناک؛ از ساعاتی پیش، ویدئویی قدیمی در شبکههای اجتماعی بهطور گسترده بازنشر شده و برخی کاربران مدعی شدهاند که یک عامل انتحاری وارد مسجدالحرام شده و قصد داشته خود را منفجر کند.
به نوشته وبگاه آرتی، بررسیها نشان میدهد این ویدئو ارتباطی با رویدادهای اخیر ندارد و اساساً فرد حاضر در آن، عامل انتحاری نبوده است.
این ویدئو مربوط به فوریه ۲۰۱۷ است؛ زمانی که یک مرد ۴۰ ساله پس از ورود به صحن مسجدالحرام، روی لباسهای خود بنزین ریخت و قصد داشت خودسوزی کند. نیروهای امنیتی مسجدالحرام پیش از آنکه وی بتواند اقدام خود را عملی کند، او را مهار و بازداشت کردند.
منبع: تسنیم
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