به گزارش تابناک، «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، در تماس تلفنی با «خالد بن سلمان»، وزیر دفاع عربستان سعودی، درباره مشارکت راهبردی دفاعی میان دو کشور گفت‌و‌گو کرد.

به نقل از الجزیره، خالد بن سلمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این گفت‌و‌گو‌ها بر هماهنگی تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه متمرکز بود. دو طرف همچنین شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک را بررسی کردند.

عربستان سعودی و آمریکا در ژوئیه گذشته از دستیابی به توافقی برای همکاری در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای خبر دادند.

خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که این توافق، همکاری دو کشور در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را تقویت می‌کند و از تبادل تجربیات، دانش و فناوری پشتیبانی خواهد کرد؛ اقدامی که به توسعه همکاری‌های مشترک در چارچوب استاندارد‌های بین‌المللی مربوط به امنیت و ایمنی هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک می‌کند.

با وجود آغاز روند بررسی این توافق در کنگره آمریکا، یک مقام دولت آمریکا تأکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، همچنان اجرای توافق را به عادی‌سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل مشروط می‌کند.

این مقام آمریکایی در پیامی به خبرگزاری رویترز گفت: «موضع رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه این توافق تنها در صورت پیوستن عربستان سعودی به توافق‌نامه‌های ابراهیم پیش خواهد رفت، تغییری نکرده است.»

منبع: ایسنا