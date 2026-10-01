En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 578
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۶۸۹۵
کد خبر:۱۳۹۶۸۹۵
1611 بازدید
نبض خبر

ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانه‌های اسرائیل

بخشی از یکی از برنامه‌های صداوسیما در رسانه‌های رژیم صهیونیستی انعکاس پیدا کرده که در آن کارشناس صداوسیما با اشاره به محدودیت‌های اخیر علیه پروازهای ایران گفت: «اگر در برابر آنچه محاصره هوایی خواند اقدامی صورت نگیرد، ممکن است فشارها در مرحله بعد به مسیرهای زمینی گسترش یابد... ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند در مسیر پروازهای شرق و غرب جهان دیوار ایجاد کند و روزانه حدود ۲۵۰۰ پرواز را تحت تأثیر قرار دهد.» این بخش را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
محاصره هوایی ایران ویدیو تحریم خطوط هوایی محاصره هوایی فیلم جنگ ایران و آمریکا فشار اقتصادی جنگ اقتصادی حریم هوایی
اخبار مرتبط
تصاویر تحصن در نجف برای توقف اقدام ضدایرانی دولت عراق
مهلت 48 ساعته عشایر بصره به دولت عراق درباره ایران + زیرنویس
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
تهدید اسکات بسنت علیه پروازهای ایران؛ 23 سپتامبر چه اتفاقی می‌افتد؟
تصاویر هوایی وحشتناک از فرودگاه مهرآباد
هشدار محسن رضایی برای بستن فرودگاه‌های منطقه
چگونه محاصره هوایی را خنثی کنیم؟
لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران
ذوق سلطنت طلبان از ضربه به مردم ایران را ببینید
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟