بخشی از یکی از برنامه‌های صداوسیما در رسانه‌های رژیم صهیونیستی انعکاس پیدا کرده که در آن کارشناس صداوسیما با اشاره به محدودیت‌های اخیر علیه پروازهای ایران گفت: «اگر در برابر آنچه محاصره هوایی خواند اقدامی صورت نگیرد، ممکن است فشارها در مرحله بعد به مسیرهای زمینی گسترش یابد... ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند در مسیر پروازهای شرق و غرب جهان دیوار ایجاد کند و روزانه حدود ۲۵۰۰ پرواز را تحت تأثیر قرار دهد.» این بخش را می‌بینید و می‌شنوید.