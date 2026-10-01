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ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانههای اسرائیل
بخشی از یکی از برنامههای صداوسیما در رسانههای رژیم صهیونیستی انعکاس پیدا کرده که در آن کارشناس صداوسیما با اشاره به محدودیتهای اخیر علیه پروازهای ایران گفت: «اگر در برابر آنچه محاصره هوایی خواند اقدامی صورت نگیرد، ممکن است فشارها در مرحله بعد به مسیرهای زمینی گسترش یابد... ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود میتواند در مسیر پروازهای شرق و غرب جهان دیوار ایجاد کند و روزانه حدود ۲۵۰۰ پرواز را تحت تأثیر قرار دهد.» این بخش را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:محاصره هوایی ایران ویدیو تحریم خطوط هوایی محاصره هوایی فیلم جنگ ایران و آمریکا فشار اقتصادی جنگ اقتصادی حریم هوایی
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