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اسکورت کشتی‌ها در باب‌المندب توسط فرانسه

یک کشتی جنگی فرانسوی در هفته گذشته حداقل ۱۰ کشتی را از تنگه باب‌المندب اسکورت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۶۹
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به گزارش تابناک؛ اسکورت دست‌کم ۱۰ کشتی در تنگه باب‌المندب توسط یک کشتی جنگی فرانسوی، خبرساز شد

 سخنگوی ارتش فرانسه خاویر ریوال مدعی شد که یک کشتی جنگی فرانسوی در هفته گذشته حداقل ۱۰ کشتی را از تنگه باب‌المندب اسکورت کرده است.

به گزارش الجزیره، وی در این باره افزود که این کشتی، بخشی از مأموریت دریای سرخِ اتحادیه اروپا است که هدف آن محافظت از کشتی‌ها در برابر حملات انصارالله است.

ریوال اعلام کرد که فرانسه کماکان در حال شفاف‌سازی الزامات مربوط به ایمن‌سازی زیرساخت‌های انرژی با مسئولان عربستانی است.

فرانسه در هفته‌های اخیر حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در این باره اعلام کرد که پاریس «نظامیان، رادار و سیستم‌های پدافندی» را در بندر ینبع در دریای سرخ مستقر می‌کند، شهری که مبدأ صادرات میلیون‌ها بشکه نفت عربستان سعودی است.

با ادامه محاصره هوایی و دریایی عربستان علیه یمن، درگیری‌ها میان دو کشور تشدید شده است. یمن در پاسخ به حملات ریاض، در هفته‌های اخیر چندین تأسیسات نظامی و نفتی عربستان را هدف قرار داده و خط لوله شرق-غرب عربستان را نیز منهدم نموده است، اقدامی که عربستان را با بحران جدی در صادرات نفت مواجه کرد و صادرات این کشور را به کمترین رقم ۳۶ سال گذشته رساند.

به گفته رسانه‌های مختلف، سعودی‌ها در ادامه از کشور‌های مختلف از جمله آمریکا درخواست کمک و حمایت نظامی در برابر یمن نمودند، اما اکثر کشور‌ها این درخواست را رد کردند.

منبع: فارس

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اسکورت کشتی ها تنگه باب المندب کشتی فرانسوی
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