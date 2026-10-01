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غریب‌آبادی: آمریکا باید پاسخگوی آزمایشات هسته‌ای خود باشد

واشنگتن پیش از موعظه دیگر کشورها باید درباره آزمایش‌های هسته‌ای خود پاسخگو باشد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۶۷
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غریب آبادی



کاظم غریب‌آبادی؛ معاون وزیر امور خارجه گفت: انجام ۶۷ آزمایش هسته‌ای آمریکا در جزایر مارشال و پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی آن در طول دهه های گذشته، سندی انکارناپذیر از مسئولیت قدرت‌های هسته‌ای است.

آمریکا به‌جای موعظه دیگران، باید پاسخگوی جنایات خود، جبران‌کننده خسارات قربانیان و متعهد به شفافیت و خلع سلاح هسته‌ای باشد.

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کاظم غریب‌آبادی آزمایش هسته‌ای آمریکا
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