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خروج آخرین نظامی و جنگنده ارتش آمریکا از عراق

تصویری از خروج آخرین نظامی و جنگنده ارتش تروریست آمریکا از پایگاه هوایی اربیل واقع در شمال عراق توسط یک رسانه آمریکایی منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۶۰
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نظامی آمریکا



به گزارش تابناک؛ یک رسانه آمریکایی، تصویری از خروج آخرین نظامی و جنگنده ارتش تروریست آمریکا از پایگاه هوایی اربیل واقع در شمال عراق را منتشر کرد.

شبکه فاکس نیوز همزمان با تکمیل عقب نشینی نظامیان و تسلیحات و جنگ افزارهای ارتش تروریست آمریکا از عراق و پایان ماموریت ادعایی موسوم به عزم راسخ، تصویر خروج آخرین نظامی و جنگنده تروریست‌های آمریکایی را منتشر کرد.

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