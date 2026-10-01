خروج آخرین نظامی و جنگنده ارتش آمریکا از عراق





به گزارش تابناک؛ یک رسانه آمریکایی، تصویری از خروج آخرین نظامی و جنگنده ارتش تروریست آمریکا از پایگاه هوایی اربیل واقع در شمال عراق را منتشر کرد.



شبکه فاکس نیوز همزمان با تکمیل عقب نشینی نظامیان و تسلیحات و جنگ افزارهای ارتش تروریست آمریکا از عراق و پایان ماموریت ادعایی موسوم به عزم راسخ، تصویر خروج آخرین نظامی و جنگنده تروریست‌های آمریکایی را منتشر کرد.