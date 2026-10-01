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پای ایران به ماجرای پرواز فلای‌دبی باز شد؟

بنیامین نتانیاهو حادثه هواپیمای فلای دبی را با ایران مرتبط دانست.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۵۴
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نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ نخست وزیر اسرائیل مدعی شد: واضح است که کمک خلبان یک بمب‌گذار انتحاری بوده است.

وی افزود: این حادثه می‌تواند تکرار شود، زیرا نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران و نیرو‌های نیابتی آن در تلاشند تا در فصل انتخابات حملاتی را علیه ما انجام دهند.

او ادامه داد: ما می‌توانیم ظرف چند روز مشخص کنیم که آیا کمک خلبان ارتباطی با ایران داشته است یا خیر.

منبع: جماران

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نخست وزیر اسرئیل بمب گذاری کمک خلبان
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