پای ایران به ماجرای پرواز فلایدبی باز شد؟
بنیامین نتانیاهو حادثه هواپیمای فلای دبی را با ایران مرتبط دانست.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۵۴| |
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به گزارش تابناک؛ نخست وزیر اسرائیل مدعی شد: واضح است که کمک خلبان یک بمبگذار انتحاری بوده است.
وی افزود: این حادثه میتواند تکرار شود، زیرا نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران و نیروهای نیابتی آن در تلاشند تا در فصل انتخابات حملاتی را علیه ما انجام دهند.
او ادامه داد: ما میتوانیم ظرف چند روز مشخص کنیم که آیا کمک خلبان ارتباطی با ایران داشته است یا خیر.
منبع: جماران
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