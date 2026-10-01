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رد دوباره پیشنهاد ایران توسط ترامپ

دونالد ترامپ پیشنهاد ایران درباره بازشدن تنگه هرمز را رد کرد و گفت پیشنهادی را که یک سال پیش نپذیرفته، امروز نیز قبول نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۴۵
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ترامپ


به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا گفت: پیشنهاد ایران را که یک سال پیش رد کردم، امروز هم نخواهم پذیرفت.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: من بخش‌هایی از پیشنهاد ایران در مورد بازشدن تنگه هرمز را دیده‌ام، اما نه همه آن را و این به سادگی کافی نیست.

ذخایر برخی انواع مهمات در زرادخانه‌های پنتاگون کاهش یافته است؛ واشنگتن تولید آنها را افزایش می‌دهد.

ایالات متحده در حال ساخت چندین کارخانه برای تولید مهمات سامانه‌های «پاتریوت» و «تاد» است.

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دونالد ترامپ پیشنهاد ایران تنگه هرمز
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