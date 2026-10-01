رد دوباره پیشنهاد ایران توسط ترامپ



به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا گفت: پیشنهاد ایران را که یک سال پیش رد کردم، امروز هم نخواهم پذیرفت.



رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: من بخش‌هایی از پیشنهاد ایران در مورد بازشدن تنگه هرمز را دیده‌ام، اما نه همه آن را و این به سادگی کافی نیست.



ذخایر برخی انواع مهمات در زرادخانه‌های پنتاگون کاهش یافته است؛ واشنگتن تولید آنها را افزایش می‌دهد.



ایالات متحده در حال ساخت چندین کارخانه برای تولید مهمات سامانه‌های «پاتریوت» و «تاد» است.