دومین محموله سلاح در اصفهان کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: بیش از ۴۹ قبضه سلاح به همراه اقلامی که در کنار این محموله قرار داشت، در اصفهان کشف و ضبط شد.

به گزارش تابناک، سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به شرایط امنیتی کشور اظهار داشت: بیش از یک سال است که درگیر یک جنگ نابرابر در مقابل رژیم اسرائیل و همچنین آمریکا هستیم و دشمن به شیوه‌های مختلف تلاش می‌کند ناامنی‌هایی را در کشور جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در استان اصفهان، ایجاد کند.

وی افزود: پلیس بر اساس ساختار و وظایفی که برای برخورد با مجرمان، اراذل و اوباش و افرادی که نظم و امنیت عمومی را برهم می‌زنند، بر عهده دارد، از سال گذشته و به‌خصوص در سال جاری، تلاش‌های شبانه‌روزی خود را در حوزه‌های مختلف دنبال کرده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: در بخش‌های مختلف شهرستان‌ها، طرح‌های متعددی برای برخورد با قاچاقچیان و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز در دستور کار پلیس قرار دارد و این اقدامات به صورت مستمر دنبال می‌شود.

حسنوند تصریح کرد: اخیراً در ماه گذشته، ۲ محموله سلاح و مهمات از مرزهای شرقی کشور توسط قاچاقچیان به سمت استان اصفهان منتقل شده بود که مجموعه انتظامی استان اصفهان، به‌ویژه پلیس اطلاعات، با هماهنگی انتظامی استان‌های همجوار در مسیر انتقال این محموله‌ها از مرز تا داخل استان، موضوع را به صورت دقیق دنبال و پیگیری کرد.

وی گفت: هدف قاچاقچیان این بود که این سلاح‌ها را وارد استان کرده و در اختیار افرادی قرار دهند که می‌توانستند با استفاده از آنها نظم و امنیت عمومی را برهم بزنند، اما با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، محموله‌ها شناسایی و کشف شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در محموله قبلی بیش از ۷۵ قبضه سلاح کمری کشف و ضبط شد و در محموله اخیر نیز بیش از ۴۹ قبضه سلاح به همراه اقلامی که در کنار این محموله قرار داشت، کشف و ضبط شد.

حسنوند اضافه کرد: در این رابطه چندین نفر از قاچاقچیان سلاح توسط مجموعه پلیس دستگیر شدند و چند دستگاه خودرو و وسیله نقلیه مورد استفاده در انتقال این محموله‌ها نیز کشف و ضبط شد.

وی تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات مستمر خود اجازه نخواهد داد سلاح‌های غیرمجاز و محموله‌های قاچاق سلاح وارد استان شود و در اختیار افرادی قرار گیرد که قصد ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی را دارند.