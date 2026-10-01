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برنز قطعی با صعود پدل ایران به نیمه‌نهایی

با صعود حامی گلستان و آریا روغنی به نیمه‌نهایی پدل بازی‌های آسیایی، مدال برنز ایران قطعی شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۲۰
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پدل

به گزارش تابناک، تیم دو نفره پدل مردان ایران با ترکیب حامی گلستان و آریا روغنی با شکست تیم ژاپن به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کرد.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار در دو ست متوالی مقابل نمایندگان ژاپن به برتری رسیدند و با نتایج ۶ بر ۴ و ۷ بر ۵ حریف میزبان را شکست دادند.
گلستان و روغنی با این پیروزی راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند و به جمع چهار تیم برتر رقابت‌های پدل بازی‌های آسیایی ناگویا راه یافتند.

با توجه به اینکه دیگر تبم ایران متشکل از فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی به نیمه نهایی صعود کرده بود مدال برنز برای یکی از تبم های پدل کشورمان قطعی شده است. 

در نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم شاهی و جمشیدی با تیم مالزی و تیم روغنی و گلستان با برنده دیدار قطر و امارات دیدار خواهند کرد.

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ناگویا بازی های آسیایی ورزشکاران ایرانی پدل نیمه نهایی
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