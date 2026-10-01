واکنش به ادعای وبگاه آمریکایی درباره هیات ایرانی

به گزارش تابناک، نمایندگی ایران در ایکس نوشت: هیئت ایرانی عصر دوشنبه، مطابق با برنامه‌ای که پیش‌تر در تاریخ ۱۷ سپتامبر به وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام شده بود، نیویورک را ترک کرد.

در ادامه این پیام تاکید شده است: وزارت امور خارجه آمریکا که به هیچ دستاوردی نرسیده است، به انتشار اخبار بی‌اساس و بی‌ارزش روی آورده است.

آکسیوس در خبری مدعی شده بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه ترامپ پس از بن‌بست در مذاکرات، روز دوشنبه از هیئت ایرانی حاضر در سازمان ملل خواست آمریکا را ترک کنند.

این در حالی است که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراهش طبق برنامه قبلی بامداد سه‌شنبه به وقت نیویورک این شهر را ترک کردند و به تهران بازگشتند.