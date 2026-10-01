چند روز مانده به اعلام نوبل ادبیات ۲۰۲۶، نام محمود دولت‌آبادی، نویسنده «کلیدر»، در فهرست شانس‌های این جایزه دیده شده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، در فاصله چند روز مانده تا اعلام برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۶، نام محمود دولت‌آبادی، نویسنده نام‌آشنای ایرانی و خالق «کلیدر» و «جای خالی سلوچ»، بار دیگر در فهرست گمانه‌زنی‌های مربوط به این جایزه دیده می‌شود؛ فهرستی که البته نباید با نامزدهای رسمی نوبل اشتباه گرفته شود.

بر اساس فهرستی که «لیت هاب» در روزهای اخیر و با استناد به ضرایب بنگاه شرط‌بندی بریتانیایی «لدبروکس» منتشر کرده، دولت‌آبادی با ضریب ۴۰ به یک در میان چهره‌هایی قرار دارد که برای دریافت نوبل ادبیات ۲۰۲۶ درباره آنها گمانه‌زنی شده است. در همین فهرست، نام نویسندگانی چون کان ژو، هاروکی موراکامی، جرالد مورنین، توماس پینچن و مارگارت آتوود نیز دیده می‌شود.

قرار است برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۶ روز پنجشنبه ۸ اکتبر اعلام شود و تا آن زمان، فهرست‌های شرط‌بندی و پیش‌بینی‌های رسانه‌ای همچنان تغییر خواهد کرد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که این فهرست‌ها لزوماً با تصمیم نهایی آکادمی سوئد یکی نیستند.

دولت‌آبادی واقعاً نامزد نوبل شده است؟

اینجا یک نکته مهم وجود دارد. حضور نام محمود دولت‌آبادی در فهرست منتشرشده توسط «لیت هاب» به معنی اعلام رسمی نامزدی او از سوی آکادمی سوئد نیست.

فرآیند انتخاب نوبل ادبیات کاملاً محرمانه است. آکادمی سوئد اعلام کرده که نامزدی‌ها در مرحله نخست به فهرستی حدود ۲۰۰ نفره می‌رسد و سپس این فهرست به تدریج کوچک‌تر می‌شود. در بهار، فهرست حدود ۲۰ تا ۲۵ نویسنده شکل می‌گیرد و در نهایت معمولاً پنج نفر در فهرست نهایی باقی می‌مانند. گزارش‌ها و اسناد مربوط به این فرآیند نیز تا ۵۰ سال در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند.

بنابراین آنچه اکنون درباره دولت‌آبادی منتشر شده، گمانه‌زنی بازار شرط‌بندی و رسانه‌های ادبی است، نه فهرست رسمی نامزدهای نوبل. با این حال، نام دولت‌آبادی سال‌هاست در بحث‌های مربوط به نوبل ادبیات مطرح می‌شود و حضور دوباره او در فهرست امسال، توجه‌ها را به یکی از مهم‌ترین رمان‌نویسان معاصر ایران جلب کرده است.

نوبل ادبیات؛ جایزه‌ای که یک قرن و اندی سابقه دارد

جایزه نوبل ادبیات از سال ۱۹۰۱ اعطا می‌شود و در طول این سال‌ها به نویسندگان سرشناسی از کشورهای مختلف رسیده است. بر اساس آمار رسمی نوبل، تا پایان سال ۲۰۲۵، این جایزه ۱۱۸ بار به ۱۲۲ برنده ادبی اعطا شده است. در میان برندگان این جایزه، نام نویسندگانی چون رابیندرانات تاگور، توماس مان، ویلیام فاکنر، ارنست همینگوی، آلبر کامو، جان اشتاین‌بک، گابریل گارسیا مارکز، نجیب محفوظ، تونی موریسون، اورهان پاموک و کازوئو ایشی‌گورو دیده می‌شود.

سال گذشته نیز جایزه نوبل ادبیات به لاسلو کراسناهورکایی، نویسنده مجارستانی، رسید. آکادمی سوئد در توضیح انتخاب او، از مجموعه آثارش و تأکید آنها بر قدرت هنر در دل جهانی آمیخته با هراس و بحران سخن گفت. اما برخلاف تصور رایج، نوبل ادبیات صرفاً جایزه‌ای برای یک رمان مشخص یا یک کتاب پرفروش نیست. آکادمی سوئد مجموعه آثار نویسنده را بررسی می‌کند و اعضای کمیته و آکادمی طی ماه‌ها آثار نامزدهای باقی‌مانده را می‌خوانند و درباره آنها گزارش تهیه می‌کنند.

مردی که از روستا به ادبیات معاصر ایران رسید

محمود دولت‌آبادی اول مرداد ۱۳۱۹ در دولت‌آباد سبزوار به دنیا آمد؛ در خانواده‌ای کم‌درآمد و در محیطی روستایی که بعدها بخش مهمی از جهان داستانی او را شکل داد. او در نوجوانی و جوانی با کار کشاورزی و مشاغل مختلف زندگی را گذراند و سپس برای فعالیت در تئاتر راهی تهران شد.

ورود دولت‌آبادی به دنیای هنر ابتدا از مسیر تئاتر بود. او بازیگری و فعالیت نمایشی را تجربه کرد و در همین سال‌ها به نوشتن نیز روی آورد. تجربه زیسته او از روستا، کار، فقر، مهاجرت، روابط انسانی و زندگی مردم عادی، بعدها در بخش بزرگی از آثارش حضور پیدا کرد.

به همین دلیل وقتی از ادبیات دولت‌آبادی حرف می‌زنیم، نمی‌توان به سادگی از زندگی واقعی نویسنده جدا شد. روستاهای خراسان، زمین، خشکسالی، کار، خانواده، فقر و مناسبات اجتماعی در آثار او تنها پس‌زمینه داستان نیستند؛ بخش مهمی از فضای ادبی او را می‌سازند.

دولت‌آبادی در دهه ۱۳۵۰ نیز مدتی زندانی شد و پس از آزادی، بخشی از تجربه آن دوران را با خود به ادبیات برد. «جای خالی سلوچ» از مهم‌ترین آثاری است که داستان شکل‌گیری آن با همین دوره از زندگی نویسنده گره خورده است.

«کلیدر»؛ رمانی که نام دولت‌آبادی را ماندگار کرد

اگر قرار باشد تنها یک اثر را برای معرفی محمود دولت‌آبادی انتخاب کنیم، نام «کلیدر» تقریباً ناگزیر در صدر قرار می‌گیرد. کلیدر» رمانی ده‌جلدی و از مهم‌ترین آثار ادبی دولت‌آبادی است که در مقیاسی گسترده زندگی روستایی، مناسبات اجتماعی و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را روایت می‌کند. این اثر که حاصل سال‌ها کار نویسنده است، یکی از بلندترین و شناخته‌شده‌ترین رمان‌های ادبیات معاصر فارسی به شمار می‌رود.