روایت حداد عادل از اهتمام رهبر شهید انقلاب به نماز

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در اجلاس سراسری نماز گفت: رهبر شهید در تنظیم برنامه های خودشان اینگونه بودند که یا به نماز منتهی شود یا بعد از نماز آغاز شود و در وقت نماز هیچ کار دیگری انجام نمی‌دادند.

به گزارش تابناک، غلامعلی حدادعادل در سی‌و‌سومین اجلاسیه سراسری نماز گفت: برنامه‌های ایشان به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد که وقت نماز به کار دیگری اختصاص پیدا نکند و بر نماز جماعت، نوافل و نماز اول وقت تأکید داشتند.

غلامعلی حدادعادل با اشاره به اهتمام ویژه رهبر شهید به نماز گفت: برنامه‌های ایشان به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد که وقت نماز به کار دیگری اختصاص پیدا نکند و بر نماز جماعت، نوافل و نماز اول وقت تأکید داشتند.

وی همچنین خاطره‌ای نقل کرد که در دوران جوانی، آیت‌الله بهجت در پاسخ به درخواست ایشان برای توصیه‌ای معنوی، بر «نماز اول وقت» تأکید کرده بود.

حدادعادل ارسال ۳۲ پیام به اجلاس‌های نماز و حضور در جشن عبادت دختران را از دیگر نمونه‌های توجه ویژه به موضوع نماز برشمرد و بر استفاده بیشتر از این سیره و تصاویر برای ترویج نماز در مدارس تأکید کرد.

سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز با حضور جمعی از علما، مسئولان و فعالان حوزه نماز در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است.