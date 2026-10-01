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صعود والیبال ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی

تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی مقابل کره‌جنوبی به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۰۵
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تیم والیبال ایران

به گزارش تابناک، تیم‌های ملی والیبال ایران و کره‌جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا در ورزشگاه اوکازاکی به مصاف یکدیگر رفتند که ایران سه بر دو پیروز شد و به نیمه‌نهایی صعود کرد.  

ایران در ست‌های اول و چهارم و کره‌جنوبی در ست‌های دوم و سوم پیروز شدند تا تکلیف این دیدار حساس در پایان ست پنجم مشخص شود که در این ست نیز شاگردان پیاتزا موفق شدند مقابل حریف خود به برتری برسند و راهی مرحله نیمه‌نهایی این دوره از بازی‌ها شوند.

در ادامه نتایج پنج ست دیدار ایران و کره‌جنوبی آمده است:

ست اول: ۲۵ بر ۲۳ ایران

ست دوم: ۲۵ بر ۱۸ کره جنوبی 

ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ کره‌جنوبی 

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۰ ایران 

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۲ ایران

علی حق‌پرست، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، پوریا حسین‌خانزاده و حسین حاجی‌کلاته در ترکیب اولیه ایران مقابل کره‌جنوبی قرار داشتند.

تیم ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی پیاپی مقابل قرقیزستان، تایلند و اندونزی پشت سر گذاشت.

تیم ملی والیبال ایران فردا در مرحله نیمه‌نهایی این دوره از مسابقات از ساعت ۱۳:۵۰ به وقت ایران مقابل پاکستان به میدان می‌رود.

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ناگویا بازی های آسیایی والیبال تیم ملی والیبال نیمه نهایی
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