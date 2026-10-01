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هلاکت تروریست‌ها در عملیات نیروهای امنیتی در زاهدان

عملیات رزمندگان اسلام برای پاکسازی خانه تیمی یک گروه تروریستی در منطقه منزلاب زاهدان آغاز شده و ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۰۴
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تروریست ها

به گزارش تابناک، عملیات رزمندگان اسلام برای پاکسازی یک خانه تیمی متعلق به یک گروه تروریستی در منطقه منزلاب زاهدان در جریان است.

براساس اطلاعات به دست آمده، نیروهای امنیتی پس از شناسایی محل اختفای این تیم تروریستی، عملیات پاکسازی منطقه و محل استقرار آنها را آغاز کرده‌اند.

این عملیات با هدف پاکسازی کامل محل و مقابله با عناصر تروریستی ادامه دارد و جزئیات بیشتر درباره روند عملیات پس از دریافت اطلاعات موثق و تایید مراجع مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هلاکت ۶ نفر از اعضای گروهک تروریستی

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه نیز در این باره در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صبح امروز بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات تروریستی در منطقه را داشت شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

بر این اساس در اقدام عملیاتی رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تعداد ۶ نفر از اعضای گروهک تروریستی تکفیری به هلاکت رسیدند و تعدادی هم بسته های انفجاری از آنها کشف و ضبط شد.‌

منبع: تسنیم

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برچسب ها
سیستان و بلوچستان نیروهای امنیتی عملیات گروه تروریستی هلاکت تروریست ها پاکسازی
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