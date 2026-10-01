دستگیری زن کودکآزار در خراسان شمالی
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به گزارش تابناک، در پی انتشار فیلیمی در فضای مجازی از آثار سوختگی بر بدن یک کودک بر اثر رفتارهای پرستار و مراقب خانگی، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سردار محمد غلامی جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی اظهار کرد: در پی اطلاع از وقوع کودکآزاری، موضوع مأموران با انجام اقدامات لازم، فرد مورد نظر را شناسایی و دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی ادامه داد: پس از انجام اقدامات قانونی، برای متهم پرونده تشکیل شد و وی برای رسیدگی و انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی ارجاع شد.
سردار غلامی در توصیهای به والدین گفت: در انتخاب پرستار یا مراقب کودک نباید صرفاً به آشنایی یا توصیه دیگران اکتفا کرد و لازم است تا حد امکان فردی قابل اعتماد با هویت و سابقه مشخص برای مراقبت از کودک انتخاب شود.
وی تأکید کرد: والدین باید بهصورت مستمر و بدون ایجاد اضطراب برای کودک، وضعیت جسمی و روحی فرزند خود و نحوه تعامل مراقب با او را زیر نظر داشته باشند.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تغییر ناگهانی در رفتار، ترس، اضطراب، گوشهگیری یا امتناع کودک از ماندن با فردی خاص باید جدی گرفته شود و والدین لازم است با آرامش درباره علت این تغییرات با فرزند خود گفتوگو کنند.
منبع: رکنا