آخرین وضعیت ایستگاه مترو میدان شهرری از زبان زاکانی
به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی شهردار تهران شامگاه چهارشنبه هشتم مهرماه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تست گرم ایستگاه میدان شهرری خط ۶ مترو هفته آینده انجام میشود.
وی با اشاره به اهمیت این ایستگاه در طرح توسعه خط ۶ گفت: حدود دو هفته پس از تست گرم نیز این ایستگاه افتتاح میشود و به بهرهبرداری خواهد رسید.
طرح توسعه خط ۶ مترو در سال ۱۳۹۴ کلید خورد که براساس آن پنج ایستگاه در انتهای خط ۶، پس از ایستگاه دولتآباد در نظر گرفته شد.
حفاری این پروژه در سال ۱۴۰۲ به پایان رسید و از میان ۵ ایستگاه، دو ایستگاه «میدان شهرری» و «حرم عبدالعظیم» در اولویت تکمیل و بهرهبرداری قرار گرفتند.
برای تکمیل این پنج ایستگاه حدود ۵ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب در نظر گرفته شده است. با بهرهبرداری از ایستگاههای «میدان شهرری» و «حرم عبدالعظیم» مسیر تردد زائران تهرانی به حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تا حد زیادی تسهیل مییابد.