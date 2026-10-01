آتش سوزی گسترده در تالاب دهنو بروجن
به گزارش تابناک، مسعود زمانی، فرماندار شهرستان بروجن اظهار کرد: بخشی از تالاب دهنو شهرستان بروجن شامگاه چهارشنبه دچارحریق شدکه با حضور بهموقع عوامل حفاظت محیطزیست، نیروهای آتشنشانی فرادنبه وسفیددشت و نیروهای محلی، پس از حدود دوساعت تلاش مهار شد.
وی تصریح کرد: آتشسوزی از حدودساعت ۱۸ آغازشد و نیروهای امدادی و محلی بلافاصله در محل حاضر و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
فرماندار شهرستان بروجن افزود:حدود یکهزار مترمربع از سطح تالاب بهصورت سطحی درگیر آتش شد و پس از مهار کامل، عملیات آبپاشی و پایش محدوده برای جلوگیری از شعلهور شدن مجدد انجام گرفت.
زمانی با اشاره به احتمال عمدی بودن حریق گفت: علت دقیق وقوع آتشسوزی و شناسایی عوامل احتمالی در دست بررسی است.
وی همچنین با اشاره به خشک بودن تالاب درشرایط فعلی، خاطرنشان کرد: زیرساختهای لازم برای هدایت روانآبهافراهم شده وباتداوم بارشها،زمینه برای آبگیری واحیای تالاب وجود دارد.
تالاب دهنو امسال در فهرست تالابهای ملی کشور قرار گرفته و حفاظت از این زیستبوم ارزشمند، نیازمند همکاری دستگاههای مسئول و نیروهای محلی است.