آتش سوزی گسترده در تالاب دهنو بروجن

فرماندار شهرستان بروجن گفت: بخشی از تالاب دهنو شهرستان بروجن دچار آتش سوزی شد که با حضور به‌موقع عوامل حفاظت محیط‌زیست، نیروهای آتش‌نشانی فرادنبه و سفیددشت و نیروهای محلی آتش مهار شد.

به گزارش تابناک، مسعود زمانی، فرماندار شهرستان بروجن اظهار کرد: بخشی از تالاب دهنو شهرستان بروجن شامگاه چهارشنبه دچارحریق شدکه با حضور به‌موقع عوامل حفاظت محیط‌زیست، نیروهای آتش‌نشانی فرادنبه وسفیددشت و نیروهای محلی، پس از حدود دوساعت تلاش مهار شد.

وی تصریح کرد: آتش‌سوزی از حدودساعت ۱۸ آغازشد و نیروهای امدادی و محلی بلافاصله در محل حاضر و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

فرماندار شهرستان بروجن افزود:حدود یک‌هزار مترمربع از سطح تالاب به‌صورت سطحی درگیر آتش شد و پس از مهار کامل، عملیات آب‌پاشی و پایش محدوده برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد انجام گرفت.

زمانی با اشاره به احتمال عمدی بودن حریق گفت: علت دقیق وقوع آتش‌سوزی و شناسایی عوامل احتمالی در دست بررسی است.

وی همچنین با اشاره به خشک بودن تالاب درشرایط فعلی، خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم برای هدایت روان‌آب‌هافراهم شده وباتداوم بارش‌ها،زمینه برای آبگیری واحیای تالاب وجود دارد.

تالاب دهنو امسال در فهرست تالاب‌های ملی کشور قرار گرفته و حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند، نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و نیروهای محلی است.