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عبدولی فینالیست شد؛/دومین طلای کشتی فرنگی در راه

علیرضا عبدولی کشتی‌گیر فرنگی کار ایران در وزن ۷۷ کیلوگرم با شکست شاهین بداغی از قطر در مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به فینال راه یافت.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۹۸
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علیرضا عبدولی

به گزارش تابناک، در دوازدهم روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۰۶ ناگویا،علیرضا عبدولی کشتی‌گیر فرنگی کار ایران در وزن ۷۷ کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آندیکا سولامان از اندونزی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

او در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر شاهین بداغی از قطر را مغلوب کرد و فینالیست شد. عبدولی در مرحله فینال باید به مصاف حریف ژاپنی خود برود.

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ناگویا بازی های آسیایی کشتی فرنگی علیرضا عبدولی ورزشکاران ایرانی
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tabnak.ir/005rN0
tabnak.ir/005rN0