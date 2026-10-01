عبدولی فینالیست شد؛/دومین طلای کشتی فرنگی در راه

به گزارش تابناک، در دوازدهم روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۰۶ ناگویا،علیرضا عبدولی کشتی‌گیر فرنگی کار ایران در وزن ۷۷ کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آندیکا سولامان از اندونزی را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

او در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر شاهین بداغی از قطر را مغلوب کرد و فینالیست شد. عبدولی در مرحله فینال باید به مصاف حریف ژاپنی خود برود.