پیام مهم رهبر انقلاب/ نماز؛ از ستون دین تا تکیهگاه جهاد و فتح
به گزارش تابناک، پیام حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی به سیوسومین اجلاس سراسری نماز در محل برگزاری این اجلاس در حرم مطهر رضوی قرائت شد.
بسمالله الرّحمن الرّحیم
توجّه به امر والای «اقامهٔ نماز» و بهصورت خاص برگزاری اجلاس نماز، از جمله اقدامات ضروری و بایستهای است که از ابتدای دههٔ هفتاد در کشور به همّت عالِم مجاهد و مردمی، استاد قرآن و مبلّغ زبردست حجةالاسلاموالمسلمین قرائتی دامتبرکاته شکل گرفته است. اهتمام ویژهٔ رهبر عظیمالقدر شهید اعلیاللهمقامهالشّریف به این امر و توصیههای مهم، مستمر و مؤکّد ایشان در پیامهای مربوط به سی و دو اجلاس گذشته نیز بر اهمیّت این خطّمشی میافزاید. بیشک سخن گفتن یا نوشتن پیرامون نماز، در شأن و تراز وحی الهی و کلمات پیامبر اکرم صلّیاللهعلیه وآله وسلّم و ائمّهٔ معصومین علیهمالصّلاة و السّلام است و قلم امثال اینجانب، کوچکتر از آن است که در باب عمق معارف نماز مطلبی بنگارد. امّا هویّت و اقتضائات جامعهٔ اسلامی و وظایف خادمان آن خصوصاً رهبری انقلاب اسلامی چنان ایجاب میکند که چند جملهای از این جهت برای خودم و آحاد مردم و مسئولان متذکّر شوم.
نماز از جمله زیباترین نعمتهای بزرگ حضرت حق جلّوعلا، برترین نهاد و نماد و ستون دین، رشتهٔ اتّصال هر یک از ما برای ارتباط نزدیک و مستقیم با منبع لایتناهی و لایزال الهی است. این اکسیر فلاح و رستگاری و رکن حیات طیّبه، هم پشتوانهٔ مستحکم و مستمر و ذخیرهٔ تمامنشدنی انسان در مبارزه با شیطان نفس و شیطانهای دنیوی است، و هم چشمهٔ جوشان عشق و امید و مهربانی و آرامش است، و نزول برکات و فراوانی ارزاق الهی از ناحیهٔ اقامهٔ نماز و استغفار صورت گرفته و افزایش مییابد.
امّا فریضهٔ نماز، تنها یک تکلیف فردی نیست و بنا بر آموزهٔ قرآن، برپاداشتن نماز، اوّلین ثمره و نشانهٔ حکومت صالحان است که «اَلّذینَ اِنْ مَکَّنّاهُم فی الأرضِ اَقاموا الصَّلاة». [۱]بیان این آیه دقیقاً پس از آیهٔ وعدهٔ نصرت الهی در مورد یاران خداوند متعال و جهاد آنها در سورهٔ مبارکهٔ حج نشان میدهد اقامهٔ نماز بهعنوان تکیهگاه مستحکم ذکر خدا و امید و اعتماد به او، نقش ویژهای در جهاد و فتح و ظفر در میدانهای مبارزه خصوصاً میدان مبارزهای که امروز پیش روی ملّت ایران است، دارد.
امروز که شرط مُکنت و قدرت مردم عزیز ایران بیش از پیش فراهم شده است، یکایک ملّت مبعوث، مخاطب این دستور مکرّر الهی برای اقامهٔ نماز هستند که «اَقیموا الصَّلاة». علاوه بر این، همهٔ اشخاص مؤثّر در جامعه از پدران و مادران و خانوادهها تا معلّمان و دوستان، از اساتید و نخبگان تا چهرههای شناخته شده و افراد مشهور، و نیز تمامی نهادها و دستگاههای فرهنگساز از جمله مساجد، نمازهای جمعه، مدارس، دانشگاهها، حوزههای علمیّه، صداوسیما، فعّالان فرهنگی و اجتماعی، و بسیج مردمی خصوصاً آنهایی که با قشر نوجوان و جوان در ارتباط هستند، مسئولیت مضاعف در این امر دارند.
اقامهٔ نماز در همهٔ مراحل تکمیلی و سطوح تکاملیاش در پهنهٔ جامعه و کشوری که پرچم اسلام ناب محمّدی صلّیالله علیه و آله وسلّم را برافراشته و به حاکمیّت اسلام مفتخر شده، در زمرهٔ اهمّ امور است و برای فراهم شدن زمینهٔ طیّ طریق از مرحلهٔ نهضت و انقلاب اسلامی تا مرحلهٔ جامعهٔ اسلامی، امری ضروری است و بعد از آن است که نِیل به مرحلهٔ تمدّن اسلامی میسور خواهد شد. نهادینه شدن و فراگیر و همگانی شدن نماز و آنگاه تلاش عمومی برای نیکو بهجای آوردن آن، دو ضلع اصلی خطّ تلاش برای وصول به این مهم است و آبادانی مساجد و سایر تمهیدات برای گسترش کمیّت و ارتقاء کیفیّت صوری نمازهای جماعت و جمعه، مقدّمات لازم برای دست یافتن به این مقصد مهم میباشند. در همهٔ این موارد، نقش ائمّهٔ جماعات و جمعه که باید مأمن مردم و گوش شنوا و پذیرای درد دلهای ایشان باشند، بسیار برجسته است.
امیدوارم که با تفضّلات الهی و توجّه و دعای خاصّ سَرورمان عجّلالله تعالی فرجهالشّریف، ملّت و کشور عزیزمان در امر اقامهٔ نماز و بهرهمندی از فیوضات و برکات آن موفّق و مؤیّد باشند.
سیدمجتبی حسینی خامنهای
۹/مهر/۱۴۰۵