چفیه و انگشتر متبرک آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به خانواده شهیدان سیدعباس موسوی و سیدحسن نصرالله اهدا شد.

به گزارش تابناک، جمعی از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در جریان سفر به لبنان، با خانواده شهید سیدعباس موسوی و شهید سیدحسن نصرالله دیدار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان، حاج حسین یکتا و حاج سعید حدادیان از جمله فعالان جبهه فرهنگی انقلاب حاضر در این دیدار بودند.

در این دیدار، چفیه و انگشتر متبرک رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، به خانواده شهدا اهدا شد.