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هدایای متبرک آیت‌الله سید مجتبی به خانواده شهید نصرالله + عکس

چفیه و انگشتر متبرک آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به خانواده شهیدان سیدعباس موسوی و سیدحسن نصرالله اهدا شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۷۹
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فعالان جبهه فرهنگی انقلاب

به گزارش تابناک، جمعی از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در جریان سفر به لبنان، با خانواده شهید سیدعباس موسوی و شهید سیدحسن نصرالله دیدار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان، حاج حسین یکتا و حاج سعید حدادیان از جمله فعالان جبهه فرهنگی انقلاب حاضر در این دیدار بودند.

در این دیدار، چفیه و انگشتر متبرک رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، به خانواده شهدا اهدا شد.

هدایای متبرک آیت‌الله سید مجتبی به خانواده شهید نصرالله + عکس

هدایای متبرک آیت‌الله سید مجتبی به خانواده شهید نصرالله + عکس

 

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