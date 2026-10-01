هدایای متبرک آیتالله سید مجتبی به خانواده شهید نصرالله + عکس
چفیه و انگشتر متبرک آیتالله سید مجتبی خامنهای به خانواده شهیدان سیدعباس موسوی و سیدحسن نصرالله اهدا شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۷۹| |
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به گزارش تابناک، جمعی از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در جریان سفر به لبنان، با خانواده شهید سیدعباس موسوی و شهید سیدحسن نصرالله دیدار کردند.
حجتالاسلام والمسلمین پناهیان، حاج حسین یکتا و حاج سعید حدادیان از جمله فعالان جبهه فرهنگی انقلاب حاضر در این دیدار بودند.
در این دیدار، چفیه و انگشتر متبرک رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، به خانواده شهدا اهدا شد.
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