جدول مدالی بازیهای آسیایی / رتبه ایران
به گزارش تابناک، در روز یازدهم بازیهای آسیایی ناگویا که چهارشنبه(هشتم مهر) برگزار شد، کاروان ایران در رشته کشتی فرنگی صاحب مدال شد.
امین میرزازاده در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مصاف رافائل تسیتسواشویلی از ازبکستان رفت و به پیروزی ۳ بر یک رسید تا نخستین طلای کشتی ایران در ناگویا و یازدهمین طلای کاروان ایران را تصاحب کند.
با این حساب ایران اکنون با ۱۱ طلا، ۱۶ نقره و ۱۲ برنز در رده ششم ایستاده است.
در حال حاضر چین با ۱۵۱ مدال طلا، ۶۷ نقره و ۵۹ برنز، ژاپن با ۵۰ طلا، ۷۷ نقره و ۷۳ برنز، کره جنوبی با ۲۴ طلا، ۳۰ نقره و ۴۹ برنز در رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
ازبکستان با ۱۶ طلا، ۱۹ نقره و ۱۹ برنز و تایلند با ۱۲ طلا، ۱۰ نقره و ۱۲ برنز در ردههای چهارم و پنجم قرار دارند.
جدول مدالی بازیها تا پایان روز دوازدهم بازیهای آسیایی به ترتیب زیر است: