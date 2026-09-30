فصل تازه خدمترسانی بانک شهر به شهروندان با افتتاح «شعبه نازیآباد»
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، مراسم افتتاح «شعبه نازیآباد» بانک شهر با حضور جمعی از مدیران، مسئولان و کارکنان این بانک و شهروندان جنوب پایتخت برگزار شد و این شعبه از این پس آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان و شهروندان منطقه خواهد بود.
در این مراسم، بر اهمیت توسعه خدمات بانکی متناسب با نیازهای شهروندان و ایجاد فضایی مناسب برای مشتریان تأکید شد.
بر اساس این گزارش، مشتریان «شعبه نازیآباد» میتوانند از خدمات و محصولات بانکی بانک شهر در حوزههای مختلف از جمله خدمات سپردهای، تسهیلات، خدمات مرتبط با حسابهای بانکی و سایر خدمات مورد نیاز بهرهمند شوند.
بانک شهر با تکیه بر شعار «نوآوری در خدمت» و با توسعه زیرساختهای خدماتی و بهرهگیری از ظرفیت شعب و ابزارهای نوین بانکی، ارائه خدمات به شهروندان، صاحبان کسبوکارها و مشتریان را در مناطق مختلف دنبال میکند.
شهروندان میتوانند برای برخورداری از خدمات بانک شهر در «شعبه نازی آباد» به آدرس: تهران - نازیآباد - ابتدای خیابان اکبر مشهدی - پلاک 28 مراجعه کنند.