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فصل تازه خدمت‌رسانی بانک شهر به شهروندان با افتتاح «شعبه نازی‌آباد»

در راستای توسعه شبکه شعب و ارتقای سطح خدمات بانکی به شهروندان، شعبه نازی‌آباد بانک شهر با حضور جمعی از مدیران ارشد این بانک و شهروندان جنوب پایتخت، افتتاح و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۵۳
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بانک شهر

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، مراسم افتتاح «شعبه نازی‌آباد» بانک شهر با حضور جمعی از مدیران، مسئولان و کارکنان این بانک و شهروندان جنوب پایتخت برگزار شد و این شعبه از این پس آماده ارائه خدمات بانکی به مشتریان و شهروندان منطقه خواهد بود.

در این مراسم، بر اهمیت توسعه خدمات بانکی متناسب با نیازهای شهروندان و ایجاد فضایی مناسب برای مشتریان تأکید شد.

بر اساس این گزارش، مشتریان «شعبه نازی‌آباد» می‌توانند از خدمات و محصولات بانکی بانک شهر در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات سپرده‌ای، تسهیلات، خدمات مرتبط با حساب‌های بانکی و سایر خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند.

بانک شهر با تکیه بر شعار «نوآوری در خدمت» و با توسعه زیرساخت‌های خدماتی و بهره‌گیری از ظرفیت شعب و ابزارهای نوین بانکی، ارائه خدمات به شهروندان، صاحبان کسب‌وکارها و مشتریان را در مناطق مختلف دنبال می‌کند.

شهروندان می‌توانند برای برخورداری از خدمات بانک شهر در «شعبه نازی آباد» به آدرس: تهران - نازی‌آباد - ابتدای خیابان اکبر مشهدی - پلاک 28 مراجعه کنند.

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بانک شهر شعب جدید بانک شهر تسهیلات بانکی
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