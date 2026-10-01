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سلیمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

آمریکا با کاغذ و پیغام چیزی به دست نمی‌آورد / بعد از پذیرش شروط، ایران تصمیم می‌گیرد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به پاسخ آمریکا به طرح هفت‌ماده‌ای ایران تأکید کرد: پاسخ آمریکا زمانی قابل بررسی است که شروط ایران را به‌صورت کامل و صریح بپذیرد و پس از آن، تصمیم‌گیری درباره گام بعدی بر عهده ایران خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۵۲
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۴

آمریکا با کاغذ و پیغام چیزی به دست نمی‌آورد / بعد از پذیرش شروط ایران، تصمیم می‌گیرد

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره پاسخ آمریکا به طرح هفت‌ماده‌ای ایران، اظهار کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند ایران اهل تسلیم شدن نیست و در برابر قدرت‌های بزرگ نیز عقب‌نشینی نخواهد کرد. ایران کشور قدرتمندی است و نشان داده می‌تواند اقدامات بزرگی انجام دهد و محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد.

وی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، افزود: امروز ناوهای آمریکایی حدود ۵۰۰ کیلومتر عقب‌نشینی کرده‌اند؛ در حالی که زمانی خلیج فارس حیاط خلوت آمریکایی‌ها بود. آن دوران گذشته است و امروز خلیج فارس برای آنها دیگر محل قدرت‌نمایی نیست.

به گفته سلیمی، اکنون هیچ شناور آمریکایی در خلیج فارس حضور ندارد و آمریکایی‌ها حتی جرأت نزدیک شدن به این منطقه را ندارند.

آنچه آمریکا در جنگ به دست نیاورد، با کاغذ و پیغام به دست نمی‌آورد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه تحولات اخیر نشان داد ایران و ایرانی از کیان خود دفاع خواهد کرد، تصریح کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند بدون تحقق شروط و خواسته‌های ایران، به اهداف خود نخواهند رسید. چیزی که آمریکا نتوانسته با جنگ به دست آورد، با رد و بدل کردن کاغذ و پیغام نیز به دست نخواهد آورد.

آمریکا با کاغذ و پیغام چیزی به دست نمی‌آورد / بعد از پذیرش شروط ایران، تصمیم می‌گیرد

سلیمی درباره پاسخ آمریکا به طرح هفت‌ماده‌ای ایران نیز گفت: اگر آمریکایی‌ها پاسخ‌های اجمالی بدهند و بخشی از مسائل را بپذیرند و بخش دیگری را نپذیرند، این پاسخ نمی‌تواند خواسته ایران را تأمین کند. شروط ایران باید مو‌به‌مو، نقطه‌به‌نقطه و کلمه‌به‌کلمه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که آمریکا شروط ایران را بپذیرد، این پذیرش باید به‌صورت صریح و با صدای بلند در رسانه‌ها اعلام شود. پس از آن، نوبت ایران است که درباره اقدامات بعدی و گام‌های بعدی خود تصمیم‌گیری کند.

سلیمی تأکید کرد: پذیرش شروط ایران به این معنا نیست که بلافاصله پس از آن، ایران تصمیم خود را اعلام خواهد کرد یا واکنش فوری نشان خواهد داد؛ بلکه پس از پذیرش شروط، جمهوری اسلامی ایران درباره اقدامات بعدی و مسیر پیش‌رو تصمیم خواهد گرفت.

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سلیمی مذاکرات ایران و آمریکا تفاهمنامه تنگه هرمز جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
1
1
پاسخ
بحث شروط نیست
بحث اعتماده
تورک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
5
2
پاسخ
قطعا جمهوری اسلامی برنده این جنگه تا حالا هم جمهوری اسلامی برنده بوده و آمریکا به خاری و خفت افتاده نه راه پس دارد نه راه پیش. تا هدایت مدبرانه رهبر عزیزمان حضرت آیت الله مجتبی خامنه‌ای وجود دارد جمهوری اسلامی شکست نخواهد خورد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
4
2
پاسخ
قمارباز فقط فقط تسلیم شدن میخواد تا الان متوجه نشدی جناب آقای سلیمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
3
4
پاسخ
به نفع ایران است که مردم آمریکا اصلا در انتخابات آتی شرکت نکنند یا لااقل به کاندیدهای حزب دموکرات رای بدهند.
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