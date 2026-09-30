ادعای بازجو بودن «محمود زیبایی» در پرونده بابک زنجانی
بابک زنجانی در مطلبی در فضای مجازی از فردی به عنوان بازجو در پرونده خود نام برده است؛ بررسیها نشان میدهد محمود زیبایی نه بازجو یا بازپرس، بلکه کارشناس بانکی پرونده بوده و سمت قضایی یا ضابطی نداشته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۴۳| |
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به گزارش تابناک، بابک زنجانی محکوم سابق اقتصادی با انتشار مطلبی در فضای مجازی از حضور شخصی در پرونده خود در زمان رسیدگی خبر داده است و به عنوان بازجو از او یاد کرده که بررسیها نشان میدهد فرد مورد اشاره به عنوان بازجو یا بازپرس در پرونده او سمت نداشته است.
پیگیریها نشان میدهد محمود زیبایی با سمت کارشناس بانکی در پرونده به روند شناسایی تراکنشهای آن همچنین شناسایی اسناد حقیقی یا مجعول بانکی کمک میکرده است و هیچگاه به عنوان نماینده قوه قضاییه و یا حتی ضابط قضایی در پرونده سمت نداشته است.
منبع: فارس
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