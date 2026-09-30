En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ادعای بازجو بودن «محمود زیبایی» در پرونده بابک زنجانی

بابک زنجانی در مطلبی در فضای مجازی از فردی به عنوان بازجو در پرونده خود نام برده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد محمود زیبایی نه بازجو یا بازپرس، بلکه کارشناس بانکی پرونده بوده و سمت قضایی یا ضابطی نداشته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۴۳
| |
633 بازدید
بابک زنجانی

به گزارش تابناک، بابک زنجانی محکوم سابق اقتصادی با انتشار مطلبی در فضای مجازی از حضور شخصی در پرونده خود در زمان رسیدگی خبر داده است و به عنوان بازجو از او یاد کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد فرد مورد اشاره به عنوان بازجو یا بازپرس در پرونده او سمت نداشته است.

ادعای بازجو بودن «محمود زیبایی» در پرونده بابک زنجانی

پیگیری‌ها نشان می‌دهد محمود زیبایی با سمت کارشناس بانکی در پرونده به روند شناسایی تراکنش‌های آن همچنین شناسایی اسناد حقیقی یا مجعول بانکی کمک می‌کرده است و هیچگاه به عنوان نماینده قوه قضاییه و یا حتی ضابط قضایی در پرونده سمت نداشته است.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
بابک زنجانی فساد بزرگ پرونده فساد دادگاه بازجو
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟
پرونده اختلالات بانکی زیر ذره‌بین دیوان محاسبات/ بازداشت و برکناری «مدیرعامل جوان» به کجا رسید؟
عکس: ساعت ۱۲ میلیارد تومانی جدید بانک زنجانی!
پیشنهاد ۲ میلیارددلاری بابک زنجانی برای خرید سایپا!
سرنوشت بدهی بابک زنجانی در هاله‌ای از ابهام!
پول نفت در حساب چه کسانی خوابیده؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۳۹ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۴ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rM7
tabnak.ir/005rM7