پدیکور چه خطراتی دارد؟

پدیکور می‌تواند به نرم شدن پوست و مرتب شدن ناخن‌های پا کمک کند، اما رعایت نکردن اصول بهداشتی ممکن است به عفونت و ناخن فرو رفته منجر شود.

به گزارش تابناک؛ پدیکور قرار است یک تجربه آرامش‌بخش باشد. برای بیشتر افراد نیز این کار با پوستی نرم و ناخن‌هایی مرتب و پا‌هایی زیبا و مراقبت‌شده به پایان می‌رسد.

اما مراجعه به سالن زیبایی گاهی می‌تواند نتیجه‌ای کاملا متفاوت داشته باشد و فرد را با ناخن دردناک و فرو رفته در گوشت، عفونت یا آسیب ناخن رو‌به‌رو کند. پدیکور زمانی که به شکل صحیح انجام شود معمولا بی‌خطر است، اما روش‌های نادرست می‌توانند به ناخن و پوست آسیب بزنند و احتمال بروز عوارض را افزایش دهند.

مرتب بیمارانی هستند که با عوارض پدیکور نامناسب به پزشک متخصص مراجعه می‌کنند. بسیاری از آنها با انگشتان دردناک و متورم، عفونت یا ناخن فرو رفته در گوشت مراجعه می‌کنند و در بعضی موارد برای برطرف کردن مشکل به جراحی نیاز دارند.

خبر خوب این است که بیشتر این عوارض قابل پیشگیری هستند. در ادامه با اشتباهاتی آشنا می‌شوید که باید مراقب آنها باشید.

کوتاه کردن بیش از حد ناخن‌ها

کوتاه کردن بیش از حد ناخن پا می‌تواند باعث شود پوست اطراف ناخن روی لبه آن قرار بگیرد و احتمال ایجاد ناخن فرو رفته در گوشت و عفونت افزایش پیدا کند.

گرد کردن بیش از حد گوشه‌های ناخن نیز می‌تواند باعث رشد ناخن به سمت داخل شود. این کار ممکن است تکه‌های بسیار کوچک و پنهانی از ناخن را باقی بگذارد که هنگام رشد به پوست فشار وارد کرده و آن را زخمی می‌کنند.

در بعضی موارد برای خارج کردن قسمت فرو رفته ناخن به یک اقدام پزشکی جزئی به نام برداشتن بخشی از ناخن نیاز است.

بهتر است ناخن‌های پا به صورت صاف کوتاه شوند و گوشه‌های آنها قابل مشاهده باقی بماند.

کوتیکول را نبرید

بسیاری از افراد تصور می‌کنند کوتیکول یعنی لایه پوست مرده در قسمت پایه ناخن باید کاملا برداشته شود.

در حالی که کوتیکول یک سد محافظ ایجاد می‌کند و به جلوگیری از ورود باکتری‌ها و قارچ‌ها کمک می‌کند.

بریدن یا کوتاه کردن شدید این بافت می‌تواند این سد طبیعی را از بین ببرد و باعث درد و التهاب شود. همچنین احتمال ابتلا به عفونت‌های باکتریایی یا قارچی مانند پارونیشیا را افزایش می‌دهد.

بهتر است این قسمت را در آب گرم نرم کنید و سپس پوست مرده اضافی را به آرامی به عقب برانید.

استفاده از ابزار‌های غیربهداشتی

اگر وسایل مورد استفاده بین مشتریان به شکل صحیح استریل نشوند احتمال انتقال عفونت افزایش پیدا می‌کند.

این عفونت‌ها می‌توانند شامل عفونت‌های قارچی، زگیل و عفونت‌های باکتریایی باشند و در بعضی موارد به درمان پزشکی نیاز پیدا کنند.

در یک مطالعه بیش از نیمی از افرادی که به سالن‌های زیبایی مراجعه می‌کردند و چند بار در سال پدیکور انجام می‌دادند اعلام کردند که پس از مراجعه به سالن دچار عفونت باکتریایی، قارچی یا پوستی شده‌اند.

وسایل متخلخل مانند سوهان ناخن، بلوک‌های پولیش، نوار‌های سنباده و چوب‌های چوبی مخصوص عقب زدن کوتیکول را نمی‌توان به شکل مناسبی ضدعفونی کرد. این وسایل باید پس از یک بار استفاده دور انداخته شوند.

نیپرها، قیچی‌ها و ابزار‌های مخصوص عقب زدن کوتیکول باید استریل شوند. وان یا حوضچه مخصوص شست‌وشوی پا نیز اگر به شکل صحیح تمیز نشود می‌تواند منبع انتقال عفونت باشد.

برداشتن بیش از حد پوست ضخیم

پوست ضخیم معمولا برای محافظت از قسمت‌هایی از پا که تحت فشار و اصطکاک قرار دارند ایجاد می‌شود.

برداشتن بیش از حد این پوست می‌تواند باعث درد، ترک خوردگی و افزایش احتمال عفونت شود.

در کلینیک خود بیماری را دیده‌ام که استفاده بیش از حد از سوهان برقی پا باعث ایجاد خراش‌هایی روی پوست او شده بود و این زخم‌ها مدت زیادی طول کشیدند تا بهبود پیدا کنند.

برای مراقبت از پوست ضخیم بهتر است پا‌ها را در آب گرم قرار دهید و سپس پوست را به آرامی لایه‌برداری کنید و از کرم مرطوب‌کننده استفاده کنید.

باید به نحوه کوتاه کردن ناخن‌ها توجه داشته باشید و از سالن‌هایی که گوشه ناخن‌ها را به شکل مرتب و بیش از حد گرد می‌کنند دوری کنید.

می‌توانید سوهان ناخن و ابزار پولیش خودتان را همراه داشته باشید و از سالن بخواهید فقط از وسایل شخصی شما استفاده کند.

اگر هنگام انجام پدیکور احساس درد یا ناراحتی کردید از درخواست برای توقف کار نترسید.

اگر پس از پدیکور دچار درد مداوم، تورم، قرمزی یا ترشح شدید محل را به خوبی تمیز کنید و برای بررسی وضعیت به متخصص بیماری‌های پا یا پزشک مراجعه کنید.

بیشتر پدیکور‌ها بدون مشکل انجام می‌شوند، اما آگاهی از عوارض احتمالی می‌تواند کمک کند یک تجربه زیبایی و مراقبتی به دردسر و مشکل برای پا‌ها تبدیل نشود.