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آقای گل لیگ جوانان به استقلال پیوست

ابوالفضل نوروزی با عقد قراردادی سه ساله، به استقلال پیوست و بعد از باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه، برای آبی‌پوشان پایتخت به میدان می‌رود.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۳۸
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ابوالفضل نوروزی

به گزارش تابناک، این بازیکن ۱۹ ساله سابقه آقای گلی و برترین بازیکن در تعداد پاس گل در لیگ جوانان کشور را در کارنامه خود دارد و در آکادمی تراکتور حضور داشته است.

نوروزی که سابقه دعوت به تیم ملی جوانان را هم دارد، از شروع تمرینات فصل جاری در تمرینات استقلال شرکت کرده و با تأیید فنی کادرفنی استقلال، رسماً به عضویت آبی‌پوشان پایتخت درآمد.

منبع: رسانه رسمی باشگاه استقلال

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استقلال ابوالفضل نوروزی بازیکن فوتبال قرارداد
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