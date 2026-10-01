راز عطر قورمهسبزی جنوبی در این سبزیهاست
به گزارش تابناک، قورمهسبزی یکی از غذاهای محبوب ایرانی است، اما دستور پخت آن در مناطق مختلف کشور یکسان نیست.
در جنوب ایران، ترکیب سبزیها و نوع چاشنیها باعث میشود این خورش عطر، غلظت و طعم متفاوتی پیدا کند. در این نسخه از اسفناج یا برگ چغندر، شوید، شنبلیله و در برخی مناطق سیر تازه استفاده میشود.
قورمهسبزی جنوبی چه تفاوتی دارد؟
در قورمهسبزی جنوبی ترکیب سبزیها متنوعتر است. دستور تازهای برای این خورش، تره، جعفری، گشنیز، اسفناج یا برگ چغندر، شوید و شنبلیله را پیشنهاد کرده است. استفاده از اسفناج یا برگ چغندر علاوه بر تغییر طعم، به غلیظتر شدن خورش نیز کمک میکند.
ترکیب پیشنهادی برای ۴۰۰ گرم سبزی شامل ۲۰۰ گرم تره، ۲۰۰ گرم جعفری، ۱۰۰ گرم گشنیز، ۱۰۰ گرم اسفناج یا برگ چغندر و ۵۰ گرم از هرکدام از شوید و شنبلیله است. البته در برخی دستورهای جنوبی، سیر تازه نیز به ترکیب سبزی اضافه میشود.
مواد لازم
گوشت گوسفندی خورشتی: ۳۰۰ گرم
سبزی مخصوص جنوبی: ۴۰۰ گرم
لوبیا چشمبلبلی یا لوبیا چیتی پخته: یک لیوان
پیاز: ۲ عدد متوسط
لیمو عمانی، ترجیحاً سیاه: به مقدار لازم
سیر تازه یا حبه سیر: ۵۰ گرم
آبلیمو: یک قاشق غذاخوری
رب انار یا رب گوجهفرنگی: در صورت تمایل
نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و ادویه کاری: به مقدار لازم
روغن: به مقدار لازم
طرز تهیه قورمهسبزی جنوبی
ابتدا سبزیها را پاک و خرد کنید. در این دستور توصیه شده سبزی ابتدا با مقدار کمی آب و بدون روغن، با بخار خودش کمی بپزد. سپس روغن اضافه شود و سبزی تفت بخورد تا خامی آن گرفته شود. سبزی را بیش از اندازه سرخ نکنید، چون ممکن است طعم تلخی پیدا کند.
پیاز را خرد کنید و در قابلمه با روغن تفت دهید تا طلایی شود. سپس گوشت را همراه با زردچوبه، فلفل و ادویه کاری اضافه کنید و تفت دهید تا رنگ گوشت تغییر کند.
در ادامه سبزی سرخشده و لوبیای پخته را به قابلمه اضافه کنید. اسفناج یا برگ چغندر در این ترکیب علاوه بر عطر و طعم، به ایجاد بافت غلیظتر خورش کمک میکند.
راز طعم جنوبی
برای چاشنی میتوان از لیمو عمانی سیاه و آبلیمو استفاده کرد. در برخی دستورهای قورمهسبزی جنوبی نیز آبنارنج یا چاشنیهای ترش دیگر به کار میرود. در صورت تمایل میتوان مقدار کمی رب انار یا رب گوجهفرنگی نیز اضافه کرد.
در پایان، در قابلمه را ببندید و اجازه دهید خورش با حرارت ملایم برای مدت کافی بپزد تا مواد به خوبی با هم ترکیب شوند و خورش جا بیفتد.
چند نکته برای خوشطعم شدن خورش
شنبلیله عطر زیادی دارد، اما مصرف بیش از حد آن میتواند خورش را تلخ کند. به همین دلیل بهتر است مقدار آن نسبت به سایر سبزیها کمتر باشد.
اگر از اسفناج استفاده میکنید، چاشنی ترش مانند لیمو عمانی یا آبنارنج میتواند به متعادل شدن طعم کمک کند. همچنین در برخی مناطق خوزستان، سیر تازه نیز در ترکیب سبزی قورمهسبزی استفاده میشود که عطر متفاوتی به خورش میدهد.