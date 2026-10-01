آش گوشت بوشهری؛ مشهورترین آش جنوبی

به گزارش تابناک؛ آش گوشت بوشهری یکی از غذا‌های سنتی و اصیل این شهر است که بسیار مقوی است

غذا‌های محلی درواقع به نوعی میراث فرهنگی مردمان هر کشوری محسوب می‌شوند. برخی از این غذا‌ها با گذشت زمان و مدرن شدن زندگی و آشنایی با غذا‌های جدید، کم کم از یاد رفته‌اند و یا روش طبخ آنها متفاوت شده است. اگر به هر نقطه از ایران سفر کنید، قطعا با غذا‌های بسیار خوشمزه و محلی آشنا می‌شوید که برخی از آنها را تابه‌حال نخورده‌اید یا حتی نامش را شنیده‌اید.

خوزستان و استان‌های جنوبی ایران خاستگاه غذا‌های متنوعی است که هر کدام از آنها پیشینه فرهنگی خاص خود را دارند. آش گوشت بوشهری یکی از غذا‌های سنتی و اصیل این شهر است که بسیار مقوی است و مانند حلیم کشدار است. این آش خوشمزه در جنوب ایران طرفداران زیادی دارد. اگر دوست دارید این آش مقوی را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه آش گوشت بوشهری همراه ما باشید.

مواد لازم برای پخت آش گوشت بوشهری

گوشت گوسفندی بدون چربی: ۳۰۰ گرم

برنج: ۱ لیوان

لوبیا قرمز: ۲ لیوان

کلم قمری: ۱ عدد

ترکیب شوید و تره: یک کیلو

ترخون خشک: ۲ قاشق غذاخوری

پیاز: ۲ عدد

سیر: ۱ بوته

نمک، زردچوبه، ادویه مخصوص گوشت، فلفل سیاه و قرمز: به میزان لازم

پیازداغ: ۱ لیوان

روغن: به میزان لازم

طرز تهیه آش گوشت بوشهری

مرحله اول؛ پخت گوشت: گوشت را همراه با یک عدد پیاز، چند حبه سیر، یک تکه چوب دارچین، کمی ادویه مخصوص گوشت، زردچوبه، فلفل و یک لیوان آب روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کم کم بپزد و کاملا له شود. بعد از پخت، آب گوشت را جدا کنید و کنار بگذارید. گوشت پخته را هم ریش ریش کنید و کنار بگذارید.

مرحله دوم؛ پخت لوبیا: لوبیا قرمز را به مدت ۱۲ ساعت خیس بدهید، سپس همراه با دو لیوان آب، کلم قمری خرد شده و کمی نمک روی حرارت بگذارید تا کاملا بپزد و نرم شود. بعد از پخت، لوبیا و کلم قمری پخته را با گوشتکوب خوب بکوبید تا کاملا له شود.

مرحله سوم؛ پخت آش: برنج را که از قبل دو تا سه ساعت خیس کرده‌اید، همراه با سه لیوان آب روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کم کم جوش بیاید. در این مرحله ترکیب شوید و تره خرد شده را به برنج اضافه کنید تا همراه با آن بجوشد. چند دقیقه بعد لوبیا و کلم کوبیده را همراه با آب گوشت اضافه کنید و هم بزنید، سپس ترخون خشک، نمک، فلفل سیاه و قرمز و زردچوبه به برنج و سبزی اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یکدست شود. حرارت را کم کنید تا آش نرم نرم بجوشد و جا بیفتد. در مرحله بعد پیاز داغ و سیر را همراه با گوشت ریش ریش شده به قابلمه اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یکدست شود. اجازه بدهید آش حدود نیم ساعت با حرارت کم بجوشد و به روغن بیاید. در این فاصله بهتر است چند بار آش را هم بزنید تا ته نگیرد. بعد از اینکه آش جا افتاد و حسابی کشدار شد، داخل ظرف مخصوص سرو بکشید و روی آش را با پیاز داغ فراوان تزیین کنید، نوش جان.

این آش به صورت اصیل باید تند و تیز باشد. اگر به تندی علاقه دارید، می‌توانید میزان فلفل را بیشتر کنید و اگر ذائقه شما تندی را نمی‌پسندد، می‌توانید از میزان فلفل کم کنید.

سبزی آش یکی از مهم‌ترین موادی است که در پخت انواع آش مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچند بسیاری از افراد تصور می‌کنند که حبوبات اصلی‌ترین ماده به کار رفته در آش است، حقیقت این است که عطر و طعم آش عمدتاً از سبزیجات استفاده شده در آن تأمین می‌شود؛ بنابراین هر چه سبزی تازه‌تر و خوش عطرتر باشد، غذای شما هم خوشمزه‌تر خواهد شد. سبزی مخصوص آش بوشهری فقط شوید و تره است که باید به صورت تازه به آش اضافه شود.

پیاز داغ عطر و طعم بسیار خوبی به آش می‌دهد؛ اما نکته مهم این است که پیاز داغ باید کاملاً ریز و خشک باشد. برای داشتن یک پیاز داغ پودری و خشک پیاز را به صورت نازک برش بزنید؛ سپس در روغن فراوان که از قبل داغ شده است، سرخ کنید. به این نکته توجه داشته باشید که پیاز باید در روغن شناور باشد؛ بنابراین نباید حجم زیادی از پیاز را در یک مرحله اضافه کنید. بعد از اینکه پیاز سرخ شد، آن را روی توری قرار دهید تا روغن اضافی آن کاملاً گرفته شود. سپس روی سینی پهن کنید. دوباره که این فرآیند را انجام دادید، پیاز‌های جدیدی را که سرخ کردید، روی پیاز داغ‌های قبلی نریزید؛ چون باعث روغنی شدن قبلی‌ها می‌شود. علاوه‌بر این باعث می‌شود که حالت خمیری پیدا کنند.