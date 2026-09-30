شایعاتی در مورد درگذشت میرحسین موسوی + تکذیبیه

شنیده‌ها از درگذشت میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین ایران، حکایت دارد؛ این خبر هنوز از سوی منابع رسمی یا نزدیکان او تأیید نشده است.

به گزارش تابناک؛ برخی شنیده‌ها و گزارش‌های غیررسمی از درگذشت میرحسین موسوی خبر می‌دهند.



این خبر تاکنون به‌صورت رسمی تأیید نشده و جزئیات بیشتری درباره صحت آن منتشر نشده است. پیگیری‌ها برای روشن شدن صحت این خبر ادامه دارد.

تکذیب خبر درگذشت میرحسین موسوی

در پی انتشار شایعاتی در فضای مجازی درباره درگذشت میرحسین موسوی، یکی از نزدیکان نخست‌وزیر پیشین کشورمان این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد موسوی در سلامت به سر می‌برد